Dueño de Maido revela cuál es "el plato estrella" del mejor restaurante del mundo [VIDEO]

Dueño de Maido revela cuál es "el plato estrella" del mejor restaurante del mundo. | Fuente: Instagram (theworlds50best)

Maido logró consagrarse como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. El prestigioso establecimiento peruano, especializado en comida Nikkei con una amplia variedad de platillos, alcanzó por primera vez el máximo galardón en la prestigiosa lista de los mejores locales gastronómicos a nivel internacional.

Del mismo modo, Mitsuharu 'Micha' Tsumura, dueño de Maido, dio a conocer cuál es el “plato estrella” del —ahora— mejor restaurante del mundo.

Fue en una entrevista dada a la organización de The World’s Best Restaurant que Micha reveló algunos detalles de la experiencia que una persona puede encontrar dentro del local de Miraflores, en Lima.

“Visitar Maido es divertirse de verdad. Tenemos un restaurante creativo, claro. Maido lo tiene todo como un restaurante formal. Comes, haces lo que quieres. Lo más importante es que lo disfrutas”, comenzó diciendo el chef nacional.

Al ser consultado sobre el “plato estrella” de Maido, Micha Tsumura respondió: “¿Plato estrella? Tenemos muchos, pero diré que es La Costilla Corta de 50 horas. Ese plato lleva 16 años en el menú”. Acto seguido, se animó a dar algunos ingredientes: “Así es como lo hacemos. A la ‘pobre niri’. Con arroz, ternera, codorniz, huevo, ponzu. Bueno, podría decir mucho más, pero creo que la idea del restaurante es una mezcla de todo”.

Micha Tsumura agradeció a todo su equipo por el logro conseguido por Maido.Fuente: Instagram (mitsuharu_maido)

Dueño de Maido tras ganar ranking: “Es un sueño hecho realidad”

Micha Tsumura también mostró su alegría de que Maido sea elegido como el mejor restaurante del mundo; además de ser seleccionado también como el mejor de Sudamérica.

“Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida hasta ahora. Ya han pasado varios años y es indescriptible. Es un sueño hecho realidad. Otro día importante fue cuando mi padre me dijo: «Perseverancia. Sigue adelante. Cree en lo que haces»”, comentó.

En otro momento, señaló que sus clientes también lo ayudaron a continuar con el restaurante Maido. “La gente me decía: 'No cierres, nos encanta el lugar. Traigan 10 cubiertos para el almuerzo, o mejor dicho, 50 o 20 para la cena a veces'”, señaló.

Por otro lado, destacó la cocina Nikkei que propone Maido en todo el Perú, así como a nivel internacional.

“Estábamos haciendo algo diferente. La cocina Nikkei, en ese momento, no se conocía en las calles, y si le preguntabas a un peruano, nadie te hablaba de la cocina Nikkei. Decían: "¿Qué es eso?". Y, ahora mismo, está en todo el mundo. Así que, uno debe creer en lo que hace”, sostuvo.

Finalmente, volvió a agradecer a todo su equipo de trabajo, así como a sus socios en el restaurante Maido. “Chicos, lo logramos. Esto es para ustedes. Realmente, nada hubiera sido posible sin el trabajo que hacen (…) Muchas gracias de todo corazón. Se lo merecen”, concluyó.

Maido se consagra como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025.Fuente: Instagram (theworlds50best)

Maido fue elegido mejor restaurante de Sudamérica este 2025

Maido no solo fue elegido como el mejor restaurante del mundo por el ranking The World's 50 Best 2025. Minutos antes, el restaurante peruano, especializado en comida Nikkei, también logró el galardón a mejor restaurante en Sudamérica llevándose así los dos máximos reconocimientos por los que competía.

¿Qué otros restaurantes peruanos están en la lista de The World’s 50 Best?

Además del triunfo de Maido, la edición 2025 de The World’s 50 Best reconoció a otros tres restaurantes peruanos, consolidando a Lima como una capital culinaria de referencia internacional:

Kjolle (puesto 9): Dirigido por la chef Pía León, destaca por su propuesta basada en ingredientes autóctonos y sostenibles.

(puesto 9): Dirigido por la chef Pía León, destaca por su propuesta basada en ingredientes autóctonos y sostenibles. Mérito (puesto 26): Restaurante de cocina creativa con enfoque venezolano-peruano, liderado por Juan Luis Martínez.

(puesto 26): Restaurante de cocina creativa con enfoque venezolano-peruano, liderado por Juan Luis Martínez. Mayta (puesto 39): A cargo del chef Jaime Pesaque, combina técnicas contemporáneas con productos locales en una experiencia refinada.

Este logro no solo celebra a Maido, también consolida el auge de la cocina latinoamericana en el escenario gastronómico mundial.

