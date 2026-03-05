"Fuimos el Perú": Sporting Cristal resalta el apoyo de hinchas de Universitario y Alianza Lima contra Carabobo [FOTO]

Sporting Cristal piensa en positivo y más aún luego de derrotar 1-0 a Carabobo en condición de visitante, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

En su viaje a Venezuela, Sporting Cristal tuvo el apoyo de decenas de sus hinchas en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia). Sin embargo, los jugadores rimenses también fueron respaldados por fanáticos de otros conjuntos de la liga peruana de primera división.

Resulta que, por medio de sus redes sociales, en Cristal compartieron una imagen en donde se aprecia que si bien hay hinchas celestes en el recinto, también aparecen un par con la camiseta de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Sporting Cristal en la Copa Libertadores

"¡Hoy, fuimos el Perú! ¡Vamos Celestes!", fue lo que escribió el club del Rímac tanto en Facebook, Instagram como en X.

La publicación rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los fanáticos saludaron el apoyo de sus compadres hacia el vital cotejo jugado en territorio venezolano.

Por otra parte, y más allá que en Sporting Cristal piensan en Carabobo hacia lo que será la vuelta en la ciudad de Lima, en medio de este cotejo tienen la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El sábado, 7 de marzo, en horas de la tarde, los dirigidos por el entrenador brasilero Paulo Autuori reciben a Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo (son decimoprimeros con solo 5 puntos, a ocho unidades del líder Alianza Lima).

Lo que fue el partido de Sporting Cristal ante Carabobo

Sporting Cristal tuvo una oncena titular conformada por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Por su parte, los locales salieron con Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.