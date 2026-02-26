‘Dragon Ball’ cumple 40 años de su primera emisión en televisión y confirman nueva saga [VIDEO]

La serie creada por Akira Toriyama continúa siendo el favorito de muchos adultos que crecieron con el famoso Gokú.

Dragon Ball celebra los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación con renovadas expectativas por su regreso, gracias a una nueva temporada de Super y un nuevo juego, tras permanecer en el limbo su continuidad a raíz de la muerte en 2024 de su autor, Akira Toriyama.

Tras casi dos años de silencio después del fallecimiento del maestro, un mes antes del aniversario se anunció la vuelta a la vida de la maquinaria de la franquicia.

Entre las novedades figura una reinvención mejorada de Dragon Ball Super: Beerus, el arranque de la serie Dragon Ball Super. Se suma también una nueva temporada tras ocho años, Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, que adapta el arco de Moro del manga en el que Toriyama dio más libertad creativa a su discípulo, Toyotaro.

Anunciadas con júbilo durante el llamado Festival Genkidama, un macroevento celebrado al este de la capital japonesa, a los anuncios hay que añadir el nuevo juego Dragon Ball: Age 1000, que contará con un singular personaje obra del dibujante antes de su repentina partida por un derrame cerebral, y del que se ha filtrado que se trataría del Xenoverse 3.

La batalla por los derechos

El ‘hiatus’ indefinido en el que se había sumido Dragon Ball se debe a la batalla por sus lucrativos derechos entre Capsule Corporation Tokyo, la empresa creada para gestionar las obra de Toriyama, entre ellas Dragon Ball; la productora Toei Animation, responsable de las adaptaciones animadas; y la editorial Shueisha, propietaria de las revistas donde se han publicado sus mangas.

Los recientes anuncios dan a entender que, si bien queda camino por hacer, las firmas han llegado a algún tipo de acuerdo para seguir sacándole rentabilidad a una marca que ha moldeado a varias generaciones y busca recuperar su gancho con los más jóvenes.

Es imposible sobrestimar el impacto que Toriyama ha tenido en la audiencia global de la cultura pop japonesa. Especialmente con Dragon Ball, el mayor referente de su estilo personal, que ha influido a numerosos artistas a lo largo de los años.

La adaptación animada de la obra es una de las más influyentes de la industria y muestra de ello fue el reconocimiento en octubre de 2025 de la dobladora Masako Nozawa, la voz de Son Goku, Son Gohan o Son Goten, como Persona de Mérito Cultural por parte del Gobierno nipón.

Nozawa, de 89 años, que ha encarnado a otros destacados personajes de la cultura anime como Doraemon, Kitaro en GeGeGe no Kitaro, Priscilla en Calimero, Willy en La abeja Maya o la Doctora Kureha en One Piece, es la primera actriz de doblaje en recibir este reconocimiento, que incluye una pensión vitalicia.

La japonesa lleva dando vida a Son Goku desde sus primeros pasos animados en 1986, una tarea que desarrolla con diligencia y de la que ha hecho algo personal impulsada por la petición que Toriyama le hizo: “Por favor, cuida de Goku”, recuerda Nozawa que le dijo.

El anime original de Dragon Ball se emitió entre 1986 y 1989, y narra las peripecias de Son Goku, un peculiar niño con cola de mono que se transforma en un enorme primate cuando mira la Luna llena y que recorre el planeta Tierra en busca de las siete bolas de dragón, unas esferas mágicas que conceden deseos.

La aventura está inspirada en la novela china Viaje al Oeste, pero creó un imaginario propio que se desarrolló en multitud de series posteriores en torno a la figura de los saiyajin, una raza extraterrestre de guerreros cuya motivación es hacerse más fuertes y que por unas razones u otras terminan defendiendo el planeta.

