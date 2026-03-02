‘Bridgerton 4’ reinventa a la Cenicienta en clave Regencia: aquí los secretos de su vestuario

La cuarta temporada de Bridgerton se centra en el romance entre Sophie Baek y Benedict Bridgerton. | Fuente: Netflix

Su romance remite claramente al cuento de Cenicienta en plena Regencia: una joven de origen humilde que, entre bailes y secretos, capta la atención de un miembro de la alta sociedad. En este paralelismo, los atuendos que luce Sophie son clave para entender la trama. Conversamos con John Glaser, diseñador de vestuario de Bridgerton, y su equipo, integrado por Dougie Hawkes y George Sayer.

Sophie Baek usa muchos vestidos en tonos celestes y plateados; este último predomina en el baile de máscaras, ¿qué nos dice la vestimenta que usa de su historia?

George Sayer: El vestido plateado estaba indicado en el guion, y ese fue nuestro punto de partida. En el libro se había considerado usar un vestido más antiguo -creo que era uno de la abuela encontrado en el ático-, pero ese estilo se sentía demasiado tradicional, demasiado Cenicienta. Queríamos cambiarlo. Por eso, optamos por una silueta más de la Regencia temprana. Necesitábamos que destacara en el baile, que bajo la luz brillara lo más posible, pero sin exagerar. El vestido no es exactamente simple, pero sí discreto; aun así, resplandece.

John Glaser: No fue complicado, pero sí teníamos que hacerla ver más realista de lo que uno imagina en un vestido de Cenicienta, de lo contrario se habría convertido en una caricatura, y su papel es demasiado importante para eso.