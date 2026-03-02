‘Bridgerton 4’ reinventa a la Cenicienta en clave Regencia: aquí los secretos de su vestuario

Puede sonar cliché, pero el amor, en todas sus formas, es el hilo conductor de Bridgerton, la serie de Netflix que acaba de estrenar los últimos episodios de su cuarta temporada. La ficción nos presenta duques, vizcondes, reyes y damas que anhelan el matrimonio ideal, con títulos y estatus incluidos.
La serie no solo nos envuelve en historias de amor; también despierta intriga a través del drama y las traiciones que enfrentan algunos personajes. A todo ello se suma un elemento fundamental: el vestuario de la Regencia, con ajustados corsés, telas de ensueño y colores que transmiten seguridad (o todo lo contrario).
El inicio de la cuarta temporada nos sitúa en un baile de máscaras. Allí somos testigos del nacimiento de la historia de amor entre Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict Bridgerton (Luke Thompson): una sirvienta e hija ilegítima de un conde, y el segundo hijo de un vizconde.