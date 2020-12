Los 16 freestylers están preparados. ¿Quién se llevará el cinturón de campeón en la Red Bull Internacional? | Fuente: Red Bull Content Pool

La final de la Red Bull Internacional está cada vez más cerca. ¿Cómo se encuentran los competidores? Se implementó un protocolo de aislamiento para los MC's que pasaron las 11 finales nacionales. Estos y el equipo ingresarán a una burbuja, estilo NBA, diez días antes del evento.

Este año, la final internacional se desarrollará a puerta cerrada, sin público, el próximo 12 de diciembre a las 2:30 p.m. (hora Perú). En lugar del público, los MCs actuarán frente una pantalla verde en Pinewood Studios en la República Dominicana.

El año pasado, más de 14,000 fans asistieron al WiZink Center de Madrid (España) para ver quien ganaba la competencia. Y alcanzó alrededor de 1.6 millones de visualizaciones.

Bnet, campeón internacional 2019, entró como reserva y terminó llevándose el cinturón. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Gianfranco Tripodo

ASÍ SE REALIZARÁ LA RED BULL INTERNACIONAL

En la pantalla de Red Bull TV, los espectadores verán a los MCs compitiendo en un mundo virtual. Es la primera vez que una competencia de freestyle realiza esto. Batallar frente a una pantalla verde resulta un desafío pues requiere una mentalidad diferente. Bnet, campeón internacional de 2019, comenta sobre esta experiencia:

“Voy a echar de menos al público por su ruido. Una final internacional con público es algo que le aporta ese valor sentimental; pero me enfoco igual, centrado en lo mío, en el tipo de freestyle que me gusta ejecutar y voy con esa mentalidad. Mi objetivo es tener un mejor papel que el año pasado porque sé que podría haberlo hecho mejor”, manifestó.

Por otro lado, tenemos 3 MC's que podrían llevarse su segundo título internacional. Bnet, campeón internacional de España 2019, defenderá su título. Skone, otro español y campeón de la internacional 2016, vuelve a la batalla para su bicampeonato. Y la leyenda de México, Aczino, campeón de la internacional 2017, vuelve para su sexta final internacional.

Así luce la Green Screen Studio que servirá como escenario para llevarse a cabo la Red Bull Internacional en República Dominicana. | Fuente: Red Bull Content Pool

CLASIFICADOS A LA RED BULL FINAL INTERNACIONAL

Este año tenemos la mayor cantidad de bicampeones nacionales en la historia de la competencia:

Valles-T (Colombia)

Elevn (Colombia)

Rapder (México)

Tata (Argentina)

Yartzi (USA)

Skone (España)

Stick (Perú)

SNK (Costa Rica).

Valles-T también se suma porque fue subcampeón en el 2019. Junto a ellos, competirán los otros campeones en su primera Internacional: Acertijo (Chile), Éxodo Lirical (República Dominicana), Mac (Ecuador) y Naicen (Uruguay). También estarán finalistas del 2019: Minos (Bolivia) y Shield Master (República Dominicana).

No faltarán los participantes de reserva por si alguien no puede competir (así es como entró Bnet el año pasado, ¡y terminó siendo campeón!). Ellos son: BTA (España), New Era (Perú), Yoiker (México) y Blon (España).