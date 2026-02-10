Streamer sufre grave accidente al manipular una katana en vivo frente a miles de seguidores

Un escalofriante accidente quedó registrado en vivo durante una transmisión en Twitch, cuando una influencer rumana conocida como Bisscute, de 29 años, se cortó una mano al intentar atrapar una katana japonesa sin protección. El hecho ocurrió mientras la streamer mostraba la espada a sus seguidores.

Según se pudo ver en la transmisión, la hoja extremadamente afilada se deslizó de forma repentina fuera de su vaina o cubierta. En una reacción instintiva, la joven intentó sujetarla directamente con la mano sin ser consciente de los riesgos que implicaba el filo del arma blanca.

De inmediato, la influencer lanzó un grito desgarrador y salió corriendo del lugar, dejando la transmisión activa por algunos segundos y a sus espectadores alarmados por lo sucedido. Cabe precisar que la katana, un arma tradicional japonesa, es considerada una de las espadas más afiladas del mundo.

Poco después, Bisscute regresó frente a la cámara con un pañuelo presionado su mano herida. Sin dar mayores detalles en ese momento, decidió finalizar la transmisión y acudir de inmediato a un centro médico.

Horas más tarde, la influencer utilizó sus redes sociales para informar sobre la gravedad de sus lesiones. A través de un mensaje, explicó que se había cortado dos tendones y que necesitaba una cirugía. También señaló que estaba a la espera de un yeso y algunos análisis médicos, y que su estado general era estable.

"El diagnóstico médico indicó que era necesaria una cirugía en los dedos medio y anular para reparar los tendones seccionados", precisó.

Más adelante, Bisscute compartió una nueva actualización con una imagen de su mano vendada y un mensaje dirigido a sus seguidores: "De vuelta a la oficina. Larga vida a los analgésicos y a la determinación".

¿Quién es Bisscute?

Bisscute es una creadora de contenido nacida en Rumanía que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus reacciones a videos virales. Su plataforma más exitosa es YouTube, donde supera los 448 mil suscriptores. Gran parte de su contenido consiste en fragmentos y republicaciones de sus transmisiones en Twitch, en las que reacciona a videoclips musicales, programas de televisión y momentos virales de internet.

Su video más visto hasta la fecha corresponde a una grabación de 2022, en la que aparece llorando mientras observa el videoclip de So Far Away, de la banda Avenged Sevenfold.

El incidente ocurre apenas meses después de que otra estrella de Twitch generara titulares al transmitir en vivo el nacimiento de su hijo frente a miles de espectadores.