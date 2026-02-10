"Esperemos que todo salga bien": Shirley Arica será sometida a operación tras estar varios días en una clínica

Hace unos días, la modelo e influencer Shirley Arica preocupó a sus seguidores tras publicar varias imágenes en las que aparece internada en una clínica, sin revelar qué es lo que padece, aunque admitió que había descuidado su salud. Incluso, señaló que permanecería en el lugar por un buen tiempo, ya que no tenía una fecha definida para recibir el alta médica.

"No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente de que, cuando es, es. Y pues Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud", indicó.

Posteriormente, ha venido compartiendo algunas fotos y videos de su día a día durante su estancia en el centro médico, donde se le puede ver conectada a diversas vías y aparatos necesarios para su proceso.

"Nunca había estado tanto tiempo en la clínica; de verdad, mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable. No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia (algo que no me caracteriza). No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante", agregó.

Shirley Arica fue sometida a operación

La noche del lunes, Shirley Arica utilizó su cuenta de Instagram para dar una actualización sobre su estado de salud. Indicó que ya se encontraba mejor, pero que debía ser sometida a una operación, sin precisar de qué se trataba; sin embargo, aseguró que más adelante brindaría detalles a sus seguidores.

"Les cuento que el día de hoy me operan, así que estoy muy contenta y feliz porque ya no sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta, pero por fin. Esperemos que todo salga bien, así será. Me pongo en tus manos, Diosito. Agradezco a todas las personas que se preocuparon por mí, que me escribieron, que me mandaron detalles y que estuvieron conmigo. Espérenme, que ahí regreso…”, dijo en un video publicado en sus historias.

También dijo que compartirá todo lo que ha aprendido después de haber admitido que descuidó su salud, además de algunos consejos para sus seguidores.

"Lo más importante es que estoy mucho mejor, estoy viva, tengo salud y sé que mi operación va a ser todo un éxito. Después les voy a contar por qué estuve internada tanto tiempo, lo que saco de esto y qué les recomiendo. Los quiero", concluyó.

Debido a su estado de salud, la influencer tuvo que postergar el lanzamiento de su pódcast Shirley Arica in the House, el cual estaba previsto para el domingo 8 de febrero.

