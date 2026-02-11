Elecciones 2026: ¿Cuánto pagarás si no votas o no cumples como miembro de mesa?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló los montos actualizados de las multas para quienes no acudan a votar el 12 de abril o incumplan su rol como miembro de mesa.

A menos de dos meses de las Elecciones Generales del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó cuáles son las multas vigentes para quienes no acudan a votar o incumplan su rol como miembro de mesa.

En entrevista, Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, explicó que existen dos tipos de omisiones que generan sanción económica y que los montos varían según el caso.

Multa por no votar:

La primera sanción corresponde a la omisión al sufragio. En este caso, el monto no es igual para todos, sino que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano está registrado en su DNI.

Grillo detalló que la multa se calcula en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para 2026, que asciende a S/ 5,500: “Va a depender mucho de la categoría del distrito al cual nosotros estamos registrados”, explicó.

Los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Distritos no pobres: 2% de la UIT → S/ 110

Distritos pobres: 1% de la UIT → S/ 55

Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT → S/ 27.50





Multa por no instalar la mesa: monto único

La segunda sanción corresponde a la omisión a la instalación de la mesa de votación, es decir, cuando el ciudadano fue designado miembro de mesa y no cumple con esa función.

En este caso, la multa es única y no depende del distrito: “En el caso concreto de la multa asignada por omisión a la instalación, no hay categoría”, precisó Grillo.

El monto equivale al 5% de la UIT, es decir: S/. 275

“La multa por no instalar asciende a 275 soles. Único monto asignado, independientemente del tipo de distrito al cual usted pertenece”, agregó.

¿Se pueden acumular multas?

Sí. Si una persona fue designada miembro de mesa, no asistió a instalar la mesa y además tampoco acudió a votar durante la jornada, puede recibir dos multas.

“Así es, porque son funciones totalmente diferentes. Una como elector y otra como miembro de mesa”, confirmó el funcionario.

En ese escenario, el ciudadano podría pagar la multa por no votar (según su distrito) y adicionalmente los S/ 275 por no instalar la mesa.