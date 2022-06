Hoy inician las solicitudes para el retiro de hasta S/ 18,400 de las AFP. | Fuente: Andina

Los afiliados de las AFP ya pueden realizar el retiro de sus fondos de pensiones desde esta semana, siguiendo el cronograma establecido por las administradoras de pensiones.

Un total de 59% de peruanos afiliados a las AFP planean retirar parte de su fondo, según un estudio de Impronta Research. Pero, ¿cuáles son sus motivos?

“Hay que tener en cuenta que detrás de las razones que indican hay todo un contexto. Y es que actualmente el 45% de peruanos llega con dificultad a cubrir con sus ingresos los gastos mensuales del hogar, cuando hace seis meses pasaba por esta situación el 33%”, indicó José Oropeza, socio director de la consultora, al diario Gestión.

El estudio revela que el 40% de los afiliados hará este nuevo retiro en busca de disponer de efectivo para enfrentar los gastos en productos y servicios básicos para el hogar. Esto lo indican principalmente las mujeres del segmento D con 36 años a más.

Un 35% de los afiliados que retiren el dinero de sus fondos lo usarán para pagar préstamos personales o hipotecas. Esto lo harán principalmente los peruanos del norte y centro del país del segmento C.

Además, un 33% también indica que utilizará este retiro de AFP para tener un fondo de emergencia, especialmente las mujeres del norte y centro del país del segmento D.

Otro 32% de afiliados que realizarán el desembolso indica que tomó esta decisión con el fin de invertir, en acciones, bonos, o fondos mutuos.

“Principalmente los que lo harán son varones de Lima y del centro el país de los estratos A, B, entre los 36 y 45 años. Es que ellos ven este dinero como un excedente y quieren capitalizar en el corto plazo”, sostuvo Oropeza.

Por otro lado, un 19% de aportantes de las AFP señala que buscan retirar el dinero para realizar arreglos en sus viviendas. Esto se daría principalmente en los segmentos D y B.

Un 18% de los afiliados aseguró que parte del retiro de fondos será empleado en el pago de sus estudios técnicos o universitarios.

Solo un 41% de afiliados de las AFP indicó que no accederán a este retiro de fondos: El 48% señala que no hará para no afectar su fondo final, mientras que el 24% señala que no lo necesita.