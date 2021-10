Apple tuvo un crecimiento de 26% en comparación con el ranking de 2020. | Fuente: Reuters

Apple se mantiene como la marca más valiosa del mundo por noveno año consecutivo, según reveló el ranking Best Global Brands 2021 de Interbrand.

La compañía de equipos electrónicos encabezó nuevamente la lista al alcanzar un valor de US$ 408,251 millones y un crecimiento del 26% respecto a 2020.

Este año los cinco primeros lugares del ranking se mantuvieron sin variaciones, con Amazon en el segundo puesto.

La empresa fundada por Jeff Bezos registró un valor de US$249,249 millones y un crecimiento de 24%.

En tercer lugar se ubicó Microsoft, con un valor de US$210,191 millones y un crecimiento de 27%.

Solo entre esas tres primeras marcas está un 33% del valor total del ranking de este 2021.

El resto del top 10 es completado por Google, con un valor de US$ 196,811 millones; Samsung, con US$ 74,635 millones; Coca-Cola, con US$ 57,488 millones; Toyota, con US$54,107 millones; Mercedes-Benz, con US$ 50,866 millones; sigue McDonald's, con US$ 45,865 millones; y Disney, con US$44,183 millones.

Pero, en el ranking total una de las novedades es el avance de la marca Tesla. La compañía fundada por Elon Musk pasó del puesto 40 al 14, con un valor de US$ 36,270.