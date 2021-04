Entre el 23 de marzo y el 29 de marzo el buque Ever Given bloqueó la circulación por el canal tras quedar encallado y atravesado en sus aguas. . | Fuente: EFE

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) está reclamando una compensación de US$ 916 millones a los propietarios del buque portacontenedores "Ever Given", tras el incidente que bloqueó de la vía de comercio marítimo.

Como se recuerda el carguero encalló en el canal de Suez (Egipto), dejando bloqueada la circulación desde el 23 hasta el 29 de marzo cuando pudo ser reflotado.

Según informa la aseguradora británica UK P&I Club, la Autoridad del Canal está reclamando alrededr de US$ 300 millones por "perdida de reputación" y otros US$ 300 millones en concepto de "bono de salvamento".

"A pesar de la magnitud de la reclamación, que en gran parte no está respaldada, los propietarios y sus aseguradores han estado negociando de buena fe con la SCA", indica la compañía a través de un comunicado.

Tras los daños reportados por el bloqueo, la firma indica que el 12 de abril se hizo una "generosa y cuidadosamente estudiada oferta".

"Estamos asimismo decepcionados por los comentarios hechos por la SCA en el sentido de que el buque quedará retenido en Egipto hasta que la compensación sea pagada y que la tripulación no podrá abandonarlo durante ese tiempo", agregó la aseguradora.

Además, destacan que el bloqueo del canal no generó ninguna "contaminación" en las aguas ni provocó ningún herido.

Cabe mencionar que según estimaciones de la revista Lloyd's List, el incidente generó pérdidas de US$ 400 millones por hora a la economía globales, es decir, unos US$ 9,600 millones al día.



(Con información de la Agencia EFE).