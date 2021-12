El dólar rompió su techo y a mediados del 2021 superó los 4 soles con 12 céntimos, según cifras oficiales | Fuente: RPP

El alza del dólar marcó la agenda económica del 2021. En agosto, el billete verde rompió su récord histórico superando los 4 soles con 12 céntimos, nivel que no se había registrado nunca en la historia peruana.

Este incremento afecta a los 33 millones de peruanos, pues sube el costo de vida ya que tiene relación con la inflación. Es decir, el incremento de los precios de los alimentos como el pollo y el aceite, así como de combustibles como el balón de gas doméstico.

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad explicó que hay motivos internacionales y nacionales, aunque resaltó que la incertidumbre política tuvo un peso importante.

"Los mensajes contradictorios e incoherentes por parte del Gobierno que al final ha terminado por encoger las expectativas empresariales del país y las expectativas de inversión. Esto se ha traslado en la inflación, pues del total de inflación que está alrededor del 5%, 2 puntos porcentuales se lo debemos al tipo de cambio", explica el también exministro de Economía y Finanzas.

Se estima que, a causa de la incertidumbre política, en los últimos meses, cerca de US$16 mil millones salieron del país. Esto es casi 7% del producto bruto interno (PBI), explica Enrique Castellanos, profesor de economía y finanzas de la Universidad del Pacifico.

"Las empresas dicen: No me interesa invertir en el Perú, voy a repartir utilidades, y cuando reparten, salen a comprar dólares y entregan esos dólares a los accionistas y ellos sacan los dólares en el país. Por otro lado, las personas que tienen ahorros en el Perú creen que el billete verde va a subir, y por eso salen a comprar dólares. Y en tercer lugar, el ciudadano de a pie, que no tiene tantos ahorros y por ahí tiene deudas en dólares, y dice el dólar va a subir y sale a comprar dólares", detalla Castellanos.

El impacto en hogares

El comportamiento al alza del billete verde tiene un impacto directo en los bolsillos de los peruanos. El economista Jorge González izquierdo detalla a quiénes beneficia y quiénes se ven perjudicados.

"¿A quienes beneficia? A miles de peruanos que tienen familiares en el extranjero y que reciben sus remesas en dólares que le mandan, también beneficia a los exportadores. Sin embargo, ¿a quiénes perjudica? A miles de peruanos que tienen ingresos en soles y créditos en dólares. A ellos, cada vez que sube el dólar es como si los ahorcaran financieramente", detalla el economista.

Los economistas coinciden en que la moneda peruana perdió valor frente a la divisa estadounidense, un ejemplo de ello es que este este año, la devaluación del sol fue de 13%, frente al 3% que se registró en los últimos 10 años.

Esto también explica el incremento de los precios de otros productos, como celulares, computadoras, laptops y tablets, más ahora en época de pandemia debido a las clases virtuales y el teletrabajo, pues no olvidemos que la economía peruana es importadora y ese precio elevado se traslada a los hogares.