Carlos Añaños: "Sueño que los invisibles del Perú tengan una vida digna"

El InPERU Roadshow Europa 2025, que reunió a más de 80 empresarios y autoridades en Londres y Madrid con el objetivo de promover la inversión en Perú, ha concluido con una visión optimista, según lo mencionado por el empresario ayacuchano Carlos Añaños.

En una entrevista exclusiva con RPP, Añaños, miembro del Patronato Piquimacháy y una de las voces empresariales más representativas del sector empresarial, expresó su gran satisfacción al cierre del evento y manifestó su deseo para el desarrollo del país.

"Yo sueño un Perú donde tengan vida digna los invisibles. Los invisibles llamo a a las personas de las ciudades lejanas, donde todavía hay unas grandes áreas de oportunidad. Y justamente si empatamos esa oportunidad de pensar en los invisibles y dónde estamos -en Madrid- viendo los números macroeconómicos, viendo las tendencias. La verdad es que estoy muy contento. Mi sueño sería ver que todas las personas, ojalá los millones de millones de dólares que hay en plan de inversión, se catalicen se cristalicen", manisfestó.

El empresario subrayó el optimismo generalizado entre el gremio empresarial, a pesar de ser un año preelectoral y con el próximo año presentando desafíos para los peruanos.

Añaños destacó la relevancia del crecimiento económico como el "único camino" para el país. Considera que el crecimiento es la mejor vía para superar la pobreza, la anemia y la desnutrición, mediante la generación de empleo digno. Manifestó su convicción de que, con la participación del Estado en la promoción de proyectos de inversión millonarios, Perú pronto "empezará a encontrar esta senda de crecimiento en bienestar de los que más necesitan".

Al reflexionar sobre el interés mostrado por los inversores extranjeros, Añaños citó un dato proporcionado por el gerente general del Banco Santander, mencionando que en los últimos 25 años el tipo de cambio del sol frente al euro se ha mantenido "exactamente igual", lo que convierte a la moneda peruana en una "moneda sólida". Este factor, según Añaños, "promueve y motiva a muchos extranjeros para que vayan a invertir a Perú".

Concluyó enfatizando que el rol de los empresarios es fundamental, ya que "el único camino es la inversión para lograr el desarrollo de nuestro país".

El inPERU Road Show Europa 2025" se desarrolló del 8 al 11 de septiembre, buscando promover la inversión en el país. Reunió a cerca de 90 representantes del sector privado y del gobierno peruano.