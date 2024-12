Comisión de Economía aprueba extender IGV de 8 % a restaurantes y hoteles para recuperar cifras pre-pandemia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En nuestro país hay más de 150,000 restaurantes, los cuales fueron gravemente afectados debido a la paralización de los negocios cuando llegó la pandemia. Al respecto, se estableció una reducción del IGV para micro y pequeñas empresas de las actividades de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos desde el 01 de setiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

Próximo a vencerse este plazo, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen que amplía hasta el 31 de diciembre de 2027, los beneficios fiscales de la Ley N° 31556, para apoyar la recuperación de los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

Aunque la medida implica un impacto fiscal estimado en 743 millones de soles, permitirá consolidar la reactivación económica del sector turismo que todavía no se recupera a nivelas prepandemia y que potencialmente genera alrededor 1.3 millones de empleos directos e indirectos.



El gremio solicitó 2 años de esta prórroga. En este sentido, el gerente de Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) indicó en Ampliación de Noticias de RPP las razones por las que ellos requerían de esta exoneración, principalmente relacionadas al grado de informalidad en el sector.

"La principal (razón) es que se supone que al 2026 ya debemos haber recuperado el turismo, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y hay un punto interesante que a veces no se toma en cuenta: esto ayuda a las mypes y pequeñas empresas. Generalmente las pequeñas empresas compran proveedores que no emiten factura y pasa mucho fuera de Lima. Entonces para estas empresas el IGV es un gasto porque no pueden compensarlo con los IGVde las compras. Eso es una realidad que tenemos nosotros, la alta informalidad que hay en el Perú", indicó.

MEF se mostró en desacuerdo con extender reducción del IGV a 8 %

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresó su preocupación ante la ampliación del periodo de vigencia de la reducción a 10 % de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) para los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, tema que se estaría abordando en el Poder Legislativo.

“La propuesta actual es contraria a los lineamientos de política tributaria plasmados en el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028, los que señalan que se deben implementar estrategias que limiten la creación de nuevos beneficios tributarios y se racionalicen los existentes, evaluando su eliminación o sustitución por asignaciones directas de recursos a favor de la propia población”, indicó.

“Por tal razón, el MEF expresa su preocupación ya que la medida no ha cumplido con los objetivos. Ampliar su vigencia tendría implicancias sobre el cumplimiento de reglas fiscales, dado que las previsiones del Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028 contemplan que la tasa reducida del IGV culmine en el 2024, y no continúe restando ingresos fiscales en los siguientes años”, agregó.



El MEF explicó que, a pesar de que se redujo la tasa del IGV de 18 % a 10 %, los precios en restaurantes subieron más que la inflación de alimentos.

“Durante el 2023, los precios en restaurantes subieron más que la inflación de alimentos. El INEI informó que los precios de los servicios de comidas fuera del hogar incrementaron en 6.6%, lo que superó a la variación de precios de los alimentos consumidos en el hogar que se incrementaron en 3,7%”, añadió.