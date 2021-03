Las donaciones que se hayan realizado el año pasada podrán ser deducidas en las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta del 2020. | Fuente: Andina

En los próximos días los contribuyentes comenzarán a presentar su declaración anual del Impuesto a la Renta (IR) 2020, y en esta podrán realizar deducciones tributarias, entre ellas las correspondientes a donaciones.

"En esa declaración jurada vas a poner las rentas de trabajo, a esas rentas les puedes restar 7 UIT y te va a queda una renta neta. Además de las 7 UIT le puedes restar las donaciones que has efectuado en el año hasta un 10% de la renta neta", explica el abogado tributarista David Zamora.

Por ejemplo, si tu renta neta son S/100 puedes restar hasta S/10 si realizaste donaciones durante el 2020.

En el caso de las empresas el calculo se hace teniendo en cuenta que el límite para deducir es el 10% de su utilidad comercial, luego de compensadas las perdidas.

Pero, el especialista señala que para hacer posible esta deducción de impuestos se deben tener en cuenta ciertos criterios.

"Estas donaciones no son cualquier donación, tienen que se donaciones que has hecho a entidades perceptoras, ¿quiénes son? Las asociaciones sin fines de lucro que persiguen finalidades no lucrativas como: religiosas, políticas, educativas, deportivas, de asistencia social, o a favor del sector público nacional", explica Zamora.

Entre los requisitos formales para poder hacer esta deducción en tu declaración del IR están el certificado de donación.

"La actividad que recibe la donación tiene que expedirte un certificado de donación, es como el comprobante de pago que acredita", precisa.

Además, esta operación debe haber sido bancarizada, es decir, no aplican donaciones realizadas en efectivo.

Cabe indicar que las entidades perceptoras, que están exoneradas del pago del IR, deben reportar a la Sunat las donaciones que han recibido.

El tributarista señala que hay dos leyes adicionales que también permiten deducir donaciones: la ley del mecenazgo deportivo y las relacionadas a la emergencia nacional.





