Confiep alerta que, con presupuesto extra, Petroperú no cumpliría con bonistas

Durante la entrevista, Alfonso Bustamante analizó el panorama que habría en el Perú si el Gobierno destina más presupuesto a la empresa estatal.

Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), se presentó en Ampliación de Noticias de RPP y expresó su preocupación por Petroperú y la percepción que tendrían las clasificadoras de riesgo, si se le destina más presupuesto.

"Perú tiene una responsabilidad financiera que nos ha otorgado el respeto en la comunidad internacional. Debemos mantener el déficit fiscal en el rango meta para que no supere un porcentaje establecido. Este año ya lo estamos superando por dos trimestres y el seguir poniendo dinero a Petroperú incrementaría el ingreso fiscal", explica Bustamante.

"En este caso, el gasto público no genera más recursos, entonces no tenemos crecimiento y tendremos un déficit mayor. Las clasificadoras de riesgo verán con mayor preocupación porque Petroperú no va a cumplir con los bonistas y la confianza en el Perú va a decaer", agregó.

El presidente de la Confiep considera que Petroperú está en una situación complicada porque, de inyectarle más dinero a la empresa estatal, "la clasificación de riesgo será negativa y el financiamiento se encarecerá para todos los peruanos". Al final, "los que más sufren son los más pequeños. Para hacer esas grandes obras en el Perú, el financiamiento externo e interno habrá encarecido y los gastos serán mayor".

Decisión para Petroperú es un tema político

Durante la entrevista con RPP, Alfonso Bustamante aceptó que la crisis en Petroperú no es responsabilidad del Gobierno; sin embargo, deben tomar una decisión que beneficie a todos los ciudadanos y a los trabajadores de la empresa estatal.

"Me parecen acertadas las decisiones que toma la junta directiva y preocupa de sobremanera que el mismo gobierno sea el que no respalda cuando se plantea la solución. La única explicación que puedo tener es que haya un trasfondo político, porque técnico o financiero, no hay", mencionó.

"Esta es una decisión política porque la empresa es estatal y los S/ 4,000 millones están respaldados por el Estado". Finalmente, expresó que "solo queda una reestructuración ordenada" para Petroperú.