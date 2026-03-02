Conflicto en Medio Oriente dispara el petróleo y golpea bolsas: dólar en Perú sube a S/3.364

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán elevó el precio del petróleo en más de 6%, lo que arrastró a la baja a las bolsas de Europa y Asia. El mercado cambiario en Perú presentó variación.

El lunes posterior al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, los mercados de inversión reflejaron el nerviosismo respecto a las posibles consecuencias de corto plazo en las principales variables económicas. Este clima de incertidumbre se trasladó a los mercados de materias primas y financieros.

El indicador más afectado fue el precio del petróleo, que registró una fuerte subida superior a los 70 dólares, tanto en el Brent como el West Texas Intermediate (WTI). La variación se dio principalmente luego de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que bloqueará el paso del crudo por el estrecho de Ormuz.

Así, al cierre de la jornada, el barril de Brent se situó en 77,74 dólares (+6,68%). Mientras, el WTI se cotizó en 71,23 dólares el barril (+6,28 %).

El economista y especialista en mercados de inversión, Melvin Escudero, señaló que hacia adelante, la evolución del precio del crudo dependerá de la oferta y del desarrollo del conflicto, considerando que Irán es un productor importante. El precio podría mantenerse en estos niveles o regresar a valores más cercanos a los registrados en los últimos meses, de alrededor de 65 dólares.

Ante ello, las bolsas de valores europeas y asiáticas también cerraron la jornada con pérdidas: Madríd cayó en 2,62%, mientras que Hong Kong bajó un 2,14%. Por su parte, Wall Street cerró mixto, aunque su principal indicador (Dow Jones) bajó un 0,15 %.

“Conforme avanzan las horas, los mercados permanecen atentos a una eventual normalización de las condiciones y, sobre todo, a que el flujo de petróleo no enfrente mayores interrupciones”, explicó Melvin Escudero.

El dólar en Perú con ligero alza

Este lunes 2 de marzo de 2026 el dólar cerró en S/ 3,364, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto es un alza de 0,29% frente a la jornada previa del viernes que cotizó en S/ 3,354.

En el mercado paralelo el tipo de cambio se cotiza a S/ 3.350 la compra y a S/ 3,370 la venta, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe. Mientras que en los principales bancos el precio de compra es de S/3,314 y de venta de S/3,413.

Melvin Escudero señaló que el alza es ligera casi a niveles normales. “Perú no es un gran productor de petróleo y por ello el impacto no es significativo”.