¿Cuáles son los cambios más importantes que implica la reciente ley de modificación del sistema de pensiones?

Economía Estos son los cambios más resaltantes de la norma que modificó el sistema previsional peruano.

El Ejecutivo promulgó el pasado martes la ley que dispone la "modernización del sistema previsional" peruano, el cual establece que tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones formen parte de un único sistema "universal, igualitario, inclusivo e integrado en una estructura multipilar, bajo administración pública y privada".

La norma indica que la reforma del sistema previsional busca que "sus beneficiarios accedan progresivamente" a una pensión, para lo que asegura "una mayor competencia en la oferta de gestores de pensiones, brinda una pensión mínima, ofrece comisiones por resultados y la pensión por consumo como mecanismo de aportes complementario".

En ese sentido, señala que sus disposiciones se aplicarán "a todas las personas mayores de edad, afiliadas o no al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), siempre que cumplan con los requisitos y condiciones".

Para tal fin, se crea un único sistema previsional cuya estructura se basa en 4 pilares: no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario.

Además, establece que la edad de jubilación será de 65 años para hombres y mujeres, y que "el requisito de edad para acceder a una pensión adelantada, anticipada ordinaria o anticipada por desempleo" será "a partir de los 55 años".

Asimismo, indica que "queda prohibido el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios por parte de los afiliados del SPP", y que los afiliados menores de 40 años no tendrán posibilidad de retirar el 95.5 % de su fondo.

Sobre estas modificaciones y sus implicancias, RPP conversó con David Tuesta Cárdenas, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad; y Galantino Gallo Quiroz, gerente general de Prima AFP.

David Tuesta: La informalidad "condiciona los resultados y nos dista de ser un sistema de pensiones óptimo"

El exministro de Economía consideró que la modificación al sistema previsional "tiene como marco una economía altamente informal", lo que "condiciona los resultados y nos dista de ser un sistema de pensiones óptimo". "Difícilmente una reforma va a transformar ese problema de fondo que es la informalidad", acotó.

Sin embargo, indicó que la norma promulgada "es muchísimo mejor que lo que teníamos antes", ya que se integra el sistema de pensiones.

"Ya no hay esta dicotomía entre que si uno iba al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones estaba destinado hasta el final a tener diferentes resultados. Hoy ambos sistemas interactúan, hay una única puerta de entrada, hay una puerta de salida a pensiones mínimas para todos, y en segundo lugar creo que se logra una cobertura importante, diría que la población mayor de 65 años queda cubierta gradualmente casi hasta el 90 %, y la participación también, a partir de la incorporación de esquemas como las pensiones por consumo", señaló.

"En segundo lugar, (…) cuando estabas en el sistema AFP no estaba permitido obtener pensiones mínimas, las pensiones básicamente se construían con lo poco que ahorrabas. Hoy, el Estado cumple ya un rol subsidiario de la misma manera que lo tenía con la ONP; entonces una persona que, por ejemplo, no tenga ahorros suficientes en el sistema AFP, puede optar por las pensiones proporcionales (…), que hoy se ha elevado a 300 soles", agregó.

En ese sentido, precisó que las pensiones proporcionales "son aquellas que se adquieren con 10 años de aportes, solamente", y que si bien "300 soles es poco", "ya llegas con 10 años a 300 soles, y si cumples los 20 años de aporte llegas a los 600 soles, que sigue siendo poco, pero hay la posibilidad de tener ese margen de entrada a diferentes sistemas de pensiones".

Por otro lado, recalcó que la convergencia entre el sistema privado y público originará que "todos van a tener, en principio, desde los 18 años, una cuenta de ahorro para sus pensiones con su número de DNI".

"Usted va a tener un acceso inmediato, en principio, a la ONP. Con una pensión por consumo, usted podrá tener su primer aporte a una cuenta que va a estar, justamente, en esta ONP, se entiende que habrá algún esquema de cuenta individual en la ONP para recibir esa cuota por consumo. Luego la persona tendrá la opción de decidir si quiere seguir en la ONP u optar por otras financieras que ahora van a poder participar en el sistema privado de pensiones. Ahí hay otro cambio: no solamente son las AFP, ahora la ley permite que, por ejemplo, estén las cajas, los bancos, las compañías de seguros debidamente autorizadas".

"Luego usted va a poder ir acumulando de varias formas. Si es un trabajador en planilla, seguirá aportando su 10 %, si es un trabajador independiente ahora hay un proceso gradual que implica que va a empezar a pagar 2 %, luego 5 % (…) Usted va a tener también su cuenta por consumo que va a ir nutriendo su ahorro, eso le va a permitir ir acumulando su cuenta hacia futuro. Luego va a tener usted una referencia de que va a tener que aportar un determinado número de unidades de aporte, pongamos como referencia que el mínimo será el 10 % de un sueldo mínimo (…) El ciudadano tendrá como referencia cuántas unidades de aporte está acumulando y en función a ello debería saber ‘estoy cumpliendo los 10 años, estoy cumpliendo los 15, los 20 años de aporte’ y en función a ellos tendrá su pensión. Ahí vienen las complicaciones: si tiene más de 40 años, a los 65 años si está en la AFP podrá retirar todavía el 95.5 %, los que tienen menos de 40 tendrán que optar por la pensión", explicó.

Respecto al tema del aporte por consumo -el cual "se calcula con periodicidad anual y equivale al 1 % de la sumatoria de los importes de la venta" que realizan los afiliados al sistema, "siendo que el consumo total materia de cálculo de la pensión no debe exceder las 8 UIT anuales"- Tuesta consideró que la reglamentación debe involucrar a entidades como el Ministerio de Economía (MEF), la Superintendencia de Banca y Seguros, la ONP y la Sunat.

"Desde el MEF se harán las coordinaciones respectivas con Sunat porque hay un tema ahí de deducciones en este tema del 1 % (…) Eso tiene algunas restricciones, (porque) no es que la devolución de todos los consumos se va a hacer, va a devolver el 1%, hay cosas que sí, hay cosas que no. Por ejemplo, algunas bodegas están bajo el régimen de RUS y esos recibos no van a tener devolución. También se debe aclarar quién va a ser responsable de la rectoría, sobre todo (informar) cómo se obtiene una pensión", aseveró.

Finalmente, Tuesta señaló que "la gran falencia o el gran problema va a ser la construcción de pensiones dignas (…) porque cualquier pensión tiene su origen en cuál era tu condición laboral, cuál era la calidad de tu trabajo y cuál era el sueldo que recibías, por tanto, si recibías sueldos indignos es difícil que puedas tener buenas pensiones".

Gallo Quiroz: "En la reglamentación se deber ser bastante transparentes con los beneficios"

Por su parte, Galantino Gallo consideró que la reglamentación de la ley "debe ser bastante transparente con los beneficios que esto está trayendo a los afiliados".

"Si bien no es una reforma mucho más profunda o perfecta, va en el camino correcto trayendo una serie de beneficios, como el tema de la pensión por consumo (que) no está saliendo directamente del ingreso disponible de las personas, sino de lo que gasta e ir formando una complementariedad a obtener un ingreso a su vejez, que sería la pensión", señaló.

Respecto a los aportes a partir del 1 % del IGV, Gallo Quiroz explicó que tienes "topes dentro de esa ley para no generar este efecto regresivo que podría tener" y que se trata de un "complemento".

"Lo que se estima hoy día es que, luego de 40 años, con lo que tú puedas permitir de tu consumo pasar a esta cuenta de ahorro individual que va a ser rentabilizada, estás hablando de una pensión complementaria que puede bordear entre 50 y 150 soles (…), pero partiendo de que esta persona que puede ser informal (…) hoy no tiene nada de fondo previsional para cuando llegue a su vejez, y puede ser que no entre ni a Pensión 65, como cobertura de Protección Social. Entonces, sí es un complemento", aseveró.

"Tienes topes por el lado de las facturas, el monto máximo es de 700 soles, tienes topes de 8 UIT del acumulado que puedes tener en un año", puntualizó.