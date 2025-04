Declaran nuevos “viernes no laborables compensables” en 2025 y 2026 para impulsar el turismo: ¿Cuáles son las fechas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno peruano ha anunciado la declaración de días no laborables compensables para los trabajadores del sector público durante el año 2025 y enero de 2026. Esta medida, oficializada a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial "El Peruano", tiene como principal objetivo fomentar el turismo interno en el país.

Según el decreto, los días declarados no laborables para el sector público son: viernes 2 de mayo de 2025, viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026.

Estos días son compensables, lo que significa que las horas que los empleados públicos dejen de trabajar deberán ser recuperadas dentro de los diez (10) días inmediatos posteriores a cada día no laborable, o en la oportunidad que establezca cada entidad pública. Es importante señalar que, para efectos tributarios, estos días serán considerados hábiles.

La decisión del Ejecutivo justifica esta estrategia en la intención de promocionar los atractivos turísticos del país, generando fines de semana largos al sumar estos viernes a los feriados ordinarios. Evaluaciones previas realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) han demostrado un impacto positivo en el desarrollo del turismo interno.

Al respecto, el abogado laboralista, César Puntriano, considera que esta medida corresponde a un reconocimiento por parte del Ejecutivo del exceso de días no laborables del año anterior es prudente, debido a que estos tienen una afectación en la economía nacional, al igual que los feriados.

"Recordemos que el los días no laborables, así como los feriados, afectan al PBI. Ya tenemos 16 feriados. Yo creo que es un avance esta reducción de días no laborables, pero nos falta la otra parte que es los feriados. Yo creo que el Congreso debería reflexionar sobre un proyecto de ley que reduzca los feriados, especialmente los últimos, pues nos coloca entre los países con más días feriados o no laborables de la región", indicó a RPP.

El decreto subraya la necesidad de garantizar la provisión de servicios públicos indispensables para la sociedad durante estos días no laborables. Los titulares de las entidades del sector público deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de estos servicios esenciales.

¿La normal también aplica al sector privado?

En cuanto al sector privado, el decreto establece que los centros de trabajo pueden acogerse a esta disposición, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores sobre la forma de recuperar las horas no laboradas. En caso de no haber acuerdo, la decisión final recaerá en el empleador. No obstante, actividades económicas consideradas de especial relevancia para la comunidad (como salud, transporte, seguridad, entre otros) están facultadas para determinar qué puestos de trabajo deben continuar laborando para asegurar la continuidad de los servicios.