Semana Santa: ¿Cómo será el pago si laboras el jueves 17 y viernes 18 de abril?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recordó que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713 - Ley de Descansos Remunerados, los días jueves 17 y viernes 18 de abril, correspondientes a Jueves y Viernes Santo, son feriados nacionales no laborables tanto para trabajadores del sector público como privado.

¿Qué implica esto para los trabajadores?

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó que los trabajadores tienen derecho a percibir su remuneración ordinaria por cada día feriado, incluso si no trabajan en esos días.

Sin embargo, si un trabajador del sector privado acuerda laborar durante alguno de estos feriados sin recibir un descanso compensatorio, deberá recibir una triple remuneración por cada jornada trabajada. Es decir:

Una remuneración por el feriado (ya incluida en su sueldo).

Una por el trabajo realizado.

Y una adicional con una sobretasa del 100 %.

Ejemplo: Si un trabajador gana S/ 1,500 al mes (equivalente a S/ 50 diarios), y labora ambos días feriados sin descanso compensatorio, deberá recibir S/ 150 por cada día, sumando S/ 300 en total.

Este beneficio también se aplica a quienes realizan labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto.

¿Qué sucede si el feriado coincide con el descanso semanal?

En este caso, el trabajador solo percibirá la remuneración correspondiente a su día de descanso, sin ningún pago adicional por el feriado.

Días no laborables compensables en 2025 y 2026

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, se han establecido como días no laborables compensables para los trabajadores del sector público:

Viernes 2 de mayo de 2025

Viernes 26 de diciembre de 2025

Viernes 2 de enero de 2026

Es importante destacar que, para fines tributarios, estos días serán considerados hábiles.

En el sector privado, la aplicación de estos días no laborables compensables es opcional. Dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajadores, quienes deberán pactar la forma en que se compensarán las horas no trabajadas. De no llegar a un acuerdo, el empleador tiene la facultad de decidir.

La CCL precisa que, para el sector privado, el acogimiento a los días no laborables compensables es facultativo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deben establecer la forma de cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.