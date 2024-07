Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Economía Depósitos de clientes que pasaron de Caja Sullana a Caja Piura están garantizados, dice presidente de Asomif

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) intervino la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana S. A. y la cooperativa de ahorro y crédito Quillabamba, en Cusco, tras presentar -en el primer caso- un acelerado deterioro de su solvencia, mientras que en el segundo, la entidad incurrió en la pérdida total de su capital social y su reserva cooperativa.

Al respecto, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Microfinanzas del Perú (Asomif), consideró difícil proyectar si podría suceder una situación similar con otras entidades financieras. Además, precisó que los depósitos de los exclientes de Caja Sullana que pasaron a Caja Piura tienen "sus depósitos garantizados".

En Ampliación de Noticias, Delgado agregó que, si bien aún no pueden acceder a los fondos, se deben "calzar los sistemas" entre ambas cajas para que puedan registrarse las operaciones y atender rápidamente a los clientes.

El especialista también se refirió a la suspensión de la ley que pone topes a tasas de intereses y resaltó que, antes de su promulgación, instituciones financieras como la SBS, el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía advirtieron sobre las implicancias e impactos negativos que tendría esta norma, lo que se ha visto reflejado en la actualidad, pues los consumidores han recorrido a alternativas como el préstamo gota a gota.

"A quien promovió y auspició fue a los préstamos del gota a gota, justamente estas mafias de préstamos ilegales informales que se han visto beneficiadas con este tema (...) El hecho de hacer el control de tasas, lo que ha perjudicado es que hagamos mayor inclusión", manifestó.

Sistema financiero "tiene la solvencia suficiente"

Delgado afirmó que el sistema financiero en el Perú "tiene la solvencia suficiente", pero esta norma solo ha expuesto a pequeños y medianos empresarios a tasas de interés altísimas e impagables, que van del 500 al 2000 %.

"Nadie los apara porque no pueden hacer una denuncia, no pueden ir al Poder Judicial, a Indecopi. No pueden ir a ningún lado y entonces lo que se ha creado de alguna manera es un modelo de esclavitud moderna a través del gota a gota, porque no pueden recurrir a ningún lado y encima si ellos pagan sus créditos le vuelven a dar créditos", sostuvo.

En esa línea, resaltó que dentro del Congreso se haya tenido consideración por las fatales consecuencias que implican los préstamos impagos en el gota a gota y aseguró que "es necesario" que los peruanos tengan "acceso universal" a los préstamos formales, amparados legalmente.

"El gota a gota simplemente les impone las cosas que tienen que hacer o no hacer. Necesitamos que el MEF aunado que se derogue o se suspenda esta ley, es que el crecimiento de la economía se dé y que llegue a los bolsillos de las personas, porque en la medida que no se genere eso, los problemas sí se pueden comenzar a complicar", apuntó.