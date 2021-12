Con la reanudación de actividades y la reducción parcial de restricciones se ha ido recuperando el empleo. | Fuente: Andina

Los puestos de trabajo formales en empresas privadas subieron 1.2% en octubre, frente al nivel registrado antes de la pandemia en el 2019, según datos del Programa Monetario del Banco Central de Reserva (BCR).

Tras la reanudación de actividades y menores restricciones, se evidencia una crecimiento del empleo en el sector privado por segundo mes consecutivo.

Pese a esto, aún dos sectores económicos reportan cifras negativas: servicios y manufactura.

Solo en el caso de servicios hasta octubre se registraron 125,000 puestos de trabajo menos que en el 2019, mientras que en el sector de manufactura habían 8,000 menos.

A pesar de que ambos sectores son los principales generadores de empleo, aún no llegan a sus niveles pre pandemia debido a que la demanda aún no se recupera totalmente y algunas actividades como el turismo no logran revertir su contracción.

Formalización estaría desacelerándose

Una reciente información de Sunafil indica que alrededor de 308,835 trabajadores de Lima y regiones ingresaron a planilla en este 2021, debido a acciones de fiscalización.

La mayor cantidad de trabajadores que ingresaron en el sector de agricultura, siendo un total de 108,760 empleados; les siguen los sectores de servicios, con 65,201; industrias manufactureras, con 42,180; comercio al por mayor y menor, con 23,369; y construcción, con 20,612.

Pero, al revisar la información de los últimos meses se evidencia que la incorporación de trabajadores a la planilla se ha ido desacelerando.

En septiembre se logró la formalización de 35,389 trabajadores, en octubre se registraron unos 30,756, pero en noviembre solo llegaron a 12,232.

Además, en lo que va del mes de diciembre la información de Sunafil revela que solo se han incorporado a la planilla 1,265 empleados.