Desde el 15 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años presentar su carné de vacunación para ingresar a espacios cerrados. | Fuente: Andina

A partir del próximo 15 de diciembre las empresas podrán operar presencialmente solo si todos sus empleados ya están vacunados con ambas dosis contra la COVID-19, según anunció el Gobierno.

La medida establecida en el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM precisa que esto aplicará para aquellas empresas con más de diez trabajadores.

"Esto va a ser responsabilidad del empleador, tenemos tiempo para que se vayan a vacunar los trabajadores que no lo han hecho, y todos juntos vamos a avanzar en esta dirección (...) A algunos les parecerá que invadimos sus libertades, pero antes que la libertad individual está el derecho de todos", dijo el ministro de Salud, Hernando Cevallos, en Latina.

Al respecto, el abogado laborista Jorge Toyama señaló que faltará una norma para precisar que pasará con aquellos trabajadores que no hayan querido vacunarse.

"¿Qué hacemos con quien no se quiere vacunar? Si la opción del Estado es obligatorio, entonces vamos por una licencia automáticas sin goce de haber (...) Porque si una persona no se quiere vacuna, la empresa no tendría que asumir esto. Por eso falta algún reglamento que haga las aclaraciones", comentó a Gestión.

Otras medidas de restricción

Igualmente se indica que todos los adultos, mayores de 18 años, que deseen ingresar a espacios cerrados deben presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación y mantener el uso de mascarilla permanente.

Asimismo, los choferes y cobradores del servicio de transporte público y los trabajadores de delivery también deberán acreditar su dosis completa de vacunación para laborar.