En lo que va del año, la SBS intervino 32 cooperativas de ahorro y crédito, ¿cuál es situación actual de estas entidades? [INFORME]

En el Perú, las cooperativas de ahorro y crédito existen desde 1955, según cifras oficiales y desempeñan un papel fundamental para aquellos que buscan servicios financieros alternativos al que ofrecen los bancos, financieras, cajas rurales y municipales.

La primera cooperativa nacional fue la Cooperativa Parroquial San Juan de Puno (1955). El cooperativismo moderno llegó promovido por la iglesia católica y el Padre McLellan (del Orden Maryknoll) fue el pionero del movimiento cooperativista.

En 1959 se fundó la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) y hubo una aceleración del movimiento, donde surgieron 11 cooperativas, promovidas por el padre.

El 14 de diciembre de 1964 se dio la primera ley general de cooperativas (Ley 15260) y en julio de 1979, la nueva constitución incorpora la obligación de proteger y promover el cooperativismo.

El gerente general de la FENACREP, Manuel Rabines, explicó a RPP qué son, cómo funcionan y quiénes las conforman.

“Las cooperativas son asociación de personas que se reúnen voluntariamente para satisfacer necesidades de diferentes tipos. Las de ahorro y crédito, para satisfacer necesidades de financiamiento sociales y culturales y esas instituciones se manejan en forma solidaria y democráticamente. A diferencia de otro tipo de empresas, esta es una sociedad de personas que todas son propietarias de un pedacito de la cooperativa. No nos manejamos de acuerdo con el monto del capital, como es en la entidad privada, sino que todos los socios independientemente de los aportes del monto, tenemos un voto”, indicó.

Las cooperativas están dirigidas a personas de diversos perfiles, desde trabajadores independientes hasta empleados de pequeñas y medianas empresas. Desde el 2019, las cooperativas son supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y muchas de ellas han cerrado.

¿Cuál es la situación actual de las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú?

Según cifras oficiales, en lo que va del año, se ha declarado la disolución de 32 cooperativas de ahorro y crédito, mientras que, en el 2023, hubo 61 disoluciones y, en el 2022, 78. En total, en los últimos 5 años, se liquidaron 146 cooperativas y hoy solo 249 se mantienen activas.

La SBS intervino cooperativas por problemas de solvencia económica, otras por cerrar sus puntos de atención a sus socios sin avisar y algunas por no presentar sus estados financieros. Si esto ocurre, ¿qué pasa con el dinero de los socios? El profesor de la Pacífico Bussines School, Jorge Carrillo Acosta, lo explica.

“El fondo seguro de depósito fue creado en el año 1991 para las empresas que en ese momento estaban supervisadas por la SBS. Las cooperativas no estaban supervisadas directamente por la SBS en el año 1991, entonces como no estaban en el club del 91, no eran supervisadas, por eso crearon más bien su propio seguro que se llama Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo que recién va a entrar en vigencia, a partir el próximo año, pero no están en el fondo de seguro de depósitos tradicional. Si la cooperativa quiebra hoy día en este año 2024, como no hay ningún seguro que la proteja, para que los socios puedan recuperar su inversión su dinero tendrían que esperar a la liquidación de la entidad financiera”.

Este fondo aplicará desde 2025 y tiene una máxima cobertura de S/ 10 mil para las cooperativas grandes y S/ 5 mil para la más pequeñas, pero esto no significa que los socios accedan a su dinero inmediatamente, pues cobran al final del proceso y muchas veces recuperan un monto muy bajo o en ocasiones nada.

¿Son realmente sostenibles las cooperativas?

La sostenibilidad depende de una buena gestión y de la capacidad de adaptarse a cambios económicos. Si bien algunas muestran solidez, no existe información suficiente para determinar si ha habido un deterioro o no del sistema de cooperativas. Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE) lo detalla.

“No existe información suficiente para determinar si ha habido un deterioro o no del sistema de cooperativas. Por ejemplo, en el 2023, hubo 61 disoluciones y, en el 2022, 78. La falta de información se debe a que, recién entre el 2021 y el 2022, las cooperativas empezaron a reportar sus estados financieros a la SBS. Sin embargo, las cooperativas en el Perú existen desde hace décadas y se requiere más años de información para determinar si las recientes disoluciones son un indicador de alerta o, por el contrario, si son números normales o esperados dentro del sistema de cooperativas”.

Las cooperativas de ahorro y crédito continúan siendo una alternativa válida para muchas personas, aunque el sector enfrenta desafíos importantes. Lo cierto es que es probable que este año más cooperativas sigan cerrando, por eso su federación anunció posibles fusiones entre ellas. ¿Será esta la solución del problema?