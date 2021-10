Los días no laborables están sujetos a horas de trabajo compensables. | Fuente: Andina

La semana pasada el Gobierno declaró seis nuevos días no laborables para lo que resta de este 2021 e inicios del 2022 con el fin de fomentar el turismo interno e impulsar la reactivación económica.

Por ello hoy, lunes 11 de octubre, es día no laborable principalmente para los trabajadores del sector público. Pero un día no laborable no es igual a un feriado.

En el caso de los trabajadores del sector público, las horas dejadas de laborar durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública.

Pero, ¿qué implica para los empleados del sector privado?

Los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse a la medida, previo acuerdo entre empleador y trabajadores.

En este caso los empleados deberán acordar con sus empleadores la forma en la que se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. Pero, a falta de acuerdo, la empresa decidirá como se hará la compensación.

Asimismo, en las actividades del sector privado se deben determinar los puestos de trabajo excluidos de día no laborable y los trabajadores que continuarán laborando con el objetivo de garantizar los servicios a la comunidad.

Entre los rubros que tiene que establecer puestos prioritarios están los servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos.

Cabe mencionar que a quienes trabajen en los días no laborables no les corresponde una remuneración adicional, tal y como sí ocurre con los feriados.