Incendios forestales: Midagri construirá 1,000 reservorios de agua para agricultores damnificados

Algunos cultivos como el café, que se siembra en regiones de nuestra Amazonía, se han visto muy afectados por el estrés hídrico que están experimentando. Este sería uno de los diversos motivos por los que se originaron los incendios forestales.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, señaló que se construirán 1,000 reservorios de agua para los agricultores que sufren incendios recurrentes y solo dependen del agua de las lluvias.

“La solución definitiva a ellos es llevarles el agua ahí donde han habido plantaciones de agricultores de subsistencia en que ha visto quemados los cultivos porque no tienen agua permanente. Por ello es que el incendio se da, si ellos tuvieran agua permanente ese incendio, nunca hubiera llegado a su plantaciones, no tienen agua permanente riegan con lluvias”, dijo.

Explicó además que cuando sus plantaciones están secas, con una chispa se incendian sus campos de cultivo.

Precisamente, hace unos días, la presidenta de la Cámara de Comercio de San Martín, Ericka Sandy, recalcó en RPP la necesidad de tecnificar la agricultura a través de las cosechas de agua que cubran la necesidad del regado en tiempos de sequía.

"Lo que se necesita para la agricultura son cosechas de agua y tecnificación del agua. No puede ser que no tengamos parcelas que no trabajen con riego por goteo. Eso lo vemos en las grandes empresas exportadoras, pero la gran mayoría de caficultores pertenecen a asociaciones. Se tiene que desarrollar un plan para tecnificar la agricultura. Seguimos trabajando como trabajábamos hace 30 o 40 años, esperando que el agua venga únicamente de las lluvias", propuso.

¿Cuánto costará realizar los reservorios?

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero estimó que hasta octubre de este año, habrá unos 2,000 a 3,000 agricultores damnificados y para llevarles el agua a este grupo de productores, se tendrían que construir 1,000 reservorios.

Aproximadamente, el costo de construir los reservorios será de S/ 200 millones, "ese es el reto de llevarle agua permanente a ellos y darle una solución definitiva para que a futuro no hayan incendios”, indicó el ministro.

“¿Estamos en posibilidad de del Estado peruano de hacer esa inversión para ayudar a estos pequeños productores? Sí estamos en posibilidades, obviamente no va a ser todo el próximo año, pero entre el 2025 y el 2026 vamos a ir a llevarles el agua a todos esos productores damnificados”, añadió.