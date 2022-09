La PEA representó el 66,3% (5 millones 411 mil 700 personas) de la población en edad de trabajar, durante junio, julio y agosto. | Fuente: Andina

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló un aumento en el empleo adecuado a nivel de Lima Metropolitana, pero todavía no se alcanza los niveles prepandemia.

Durante el trimestre móvil junio-agosto de este año, hubo 2 859 900 personas con empleos adecuados; es decir, contratados con beneficios laborales. Pero el mismo trimestre del 2019 hubo un total de 3 185 000. Esto revela la necesidad de conseguir 325 100 empleos adecuados para recuperarnos.

“Ha habido una mejora de empleo adecuado desde que nos cayó la pandemia el 2020, sí; pero esa mejora fue una mejora débil, porque no hemos regresados al nivel prepandemia que teníamos en el igual periodo del 2019", opinó el economista Jorge Gonzalez Izquierdo.

Otro factor para evaluar es el empleo no adecuado, o subempleo; donde las personas no trabajan el mínimo de horas o no reciben la remuneración mínima vital. Las estadísticas del INEI reflejan un aumento a comparación del año pasado, pero todavía falta recuperar más de 400 000 puestos de personas que en el 2019 no estaban subempleadas y ahora lo están.

Según INEI, en el trimestre móvil junio-agosto de este año, 2 155 600 personas tienen subempleos, y el 2019, la cifra solo alcanzó 1 747 100. Esto refleja una brecha total de 408 500 empleos por recuperar.

Para Gonzalez Izquierdo, sí hay un aumento en el empleo durante este año, pero es mínimo; y esto se debe al bajo crecimiento de la producción nacional, que -en su opinión- está desacelerándose.

Quien también coincide con el especialista es Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. “Lo que estamos viendo es que el crecimiento se sigue ralentizando y los sectores que no han contribuido son los primarios: el agropecuario y minería se han contraído en el último mes (julio), lo que demuestra un claro enfriamiento de la economía. (…) Con esto, va a ser bien difícil cumplir las metas de crecimiento del Gobierno”, refirió.

Según el reporte del PBI que realizó el INEI, en julio de este año hubo un crecimiento de 1.4 % con respecto al mismo mes del 2021. Sin embargo, al compararlo con las cifras de junio (que tuvo un crecimiento de 3.4 %) se observa un retroceso de 0.79 %.

¿Por qué bajó la producción?

Tanto el sector de minería e hidrocarburos, agropecuario, telecomunicaciones y financieros registraron una contracción de hasta el 6 %. El resto registra un crecimiento mínimo, como la manufactura, que solo se desarrolló 1.55 % en julio de este año. Sobre esto último, el especialista González Izquierdo explicó que este rubro ya recibe el impacto del poder adquisitivo de las personas, reducido por la inflación.

La minería e hidrocarburos cayó 5.8 %, debido a los conflictos mineros, caída en los precios internacionales y menores leyes de explotación; mientras que el sector agropecuario cayó por segundo mes consecutivo y en julio alcanzó una contracción de 1.47 %.

La producción agropecuaria bajó debido a factores climatológicos y reducción del área sembrada ante la escasez de los fertilizantes.