Midis descartó recorte presupuestal para ollas comunes que denunciaron desabastecimiento ¿Qué pasó?

La directora general de diseño y articulación de las prestaciones sociales del Ministerio de desarrollo e inclusión social (Midis), Karim Jiménez, descartó que exista un recorte de presupuesto por parte del Ministerio a las organizaciones de olas comunes de Lima Metropolitana, tal como lo aseguró en RPP, Fortunata Palomino, presidenta de las ollas comunes de Lima.

"No se trata de ningún recorte presupuestal. Como yo he venido explicando no solamente a esta organización sino a otras organizaciones sociales y a las propias ollas, este presupuesto que por primera vez hemos logrado incorporar a la ley de presupuesto público, se gestiona un año antes ante el Ministerio de Economía y Finanzas una lista de ollas los padrones de las que están registradas y en ese momento se solicita el presupuesto", aclaró en la Rotativa del Aire de RPP.

Además, indicó que las ollas comunes han sido atendidas hasta del año pasado por el Midis y durante el segundo semestre indicó que fue la municipalidad Metropolitana de Lima quien estuvo atendiendo a las ollas. En febrero del 2023, se cerró la gestión presupuestal con una lista de ollas, pero las ollas que surgieron después se quedaron fuera de este padrón, por lo que aproximadamente 300 se vieron afectadas por el presupuesto que no las contempló.

"La lista se cerró con S/ 144 millones, un poco más incluso que el Midis había pedido al Ministerio y es con lo que contamos este año para para poder atender a las ollas comunes. A nacional no superan las 250 ollas comunes aproximadamente y estamos incluso conversando con cada uno de los gobiernos locales para encontrar salidas, estamos explorando nuevos procesos y mecanismos de entrega para que puedan ser atendidas en el más breve plazo", puntualizó.

Cabe recalcar que Fortunata Palomino, presidenta de las ollas comunes de Lima, denunció que más de 300 organizaciones no podrán recibir sus recursos por parte del Midis debido a un error administrativo que las ha excluido del su presupuesto.

Pidieron al ministro del Julio Demartini que se "sincere en las informaciones que nos da".