MEF: "No vamos a permitir que Petroperú llegue a la insolvencia"

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se presentó ante el Congreso de la República debido a las dos mociones de interpelaciones que enfrenta por los preocupantes índices de pobreza del país y la situación financiera de Petroperú. Respecto a este último tema, Arista aseguró que desde el Ejecutivo no permitirán que la empresa llegue a la insolvencia.

"No permitiremos que Petroperú llegue a la insolvencia. Este escenario no existe para nosotros y no debe existir para el país", indicó.

La insolvencia económica se refiere a la incapacidad que tienen las empresas o personas para cumplir con sus obligaciones económicas, es decir, para pagar sus deudas.

Cabe recordar que, Petroperú, a través de un comunicado emitido en mayo de este año, solicitó el requerimiento de $ 2 mil 200 millones de financiamiento debido a la gravedad de las condiciones financieras que atraviesa.

Incluso el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, indicó en RPP que el directorio de Petroperú venía preparando una solicitud de apoyo financiero, pero sin detallar el monto y cuándo lo pedirían.

Sin embargo, hace unos días el ministro Arista aseguró desconocer algún pedido por parte de Petroperú y la cifra de 2 mil 200 millones de dólares. "Creo que es un trascendido que no es confirmado", declaró para RPP.

¿Qué va a hacer el MEF para rescatar a Petroperú?

En este sentido, enumeró las medidas que tomarán desde el Ejecutivo para lograr la sostenibilidad de la empresa.

"Primero, poniendo énfasis en primero reducción de costos y gastos. Segundo, rentabilidad de las unidades de negocio. Tercero, venta de activos inoperativos. Cuarto, reperfilamiento de las obligaciones financieras. Quinto, gestión privada para la gerencia de la empresa. Y sexto, establecimiento de metas e indicadores de resultados y finalmente que sea supervisado por Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado)".

En relación con este último punto, anunció que van a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que Petroperú vuelva a ser supervisado por Fonafe, donde según calificó el Ministro "nunca debió salir".