MTC pone fin a contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

En mayo de este año la empresa Azteca Comunicaciones anunció que si el contrato era terminado de forma unilateral por parte del Estado entonces recurriría al Ciadi. | Fuente: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que resolvió el Contrato de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) que se tenía con la compañía Azteca Comunicaciones desde el 2014.

Según explicaron, esta decisión fue tomada luego de un proceso de promoción cuya estructuración del contrato, bases y conducción del concurso estuvo a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

La resolución del MTC precisa que la caducidad de la concesión operará a los seis meses de esta publicación, fecha en la que Azteca deberá iniciar la reversión de bienes al Estado y el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) se encargará de la operación del proyecto de manera temporal.

“Al inicio de este Gobierno se asumió el compromiso de dar una solución definitiva a una RDNFO que encontramos sub utilizada. Tomamos acción conforme con lo estipulado en el contrato, y la decisión adoptada hoy permitirá que el siguiente Gobierno pueda poner en valor el proyecto”, indicó el titular del MTC, Eduardo González.

El MTC sostiene que hasta diciembre del 2020 solo se usaba el 3.2% de la capacidad instalada de la RDNFO y se generaron ingresos que cubrieron el 7.7% de sus costos.

La inversión, mantenimiento y operación de esto implicaron al Estado un total de US$ 290 millones, un monto de cofinanciamiento mayor en US$ 192 millones al estimado durante la estructuración del proyecto "a pesar que no se cumple con la finalidad pública de promover un mayor acceso a la banda ancha".

El ministerio recordó que entre los años 2018 y 2020 se evaluó con Azteca la posibilidad de realizar una adenda para optimizar el contrato y resolver la problemática existente, luego otra para caducar por mutuo acuerdo, y finalmente un acta que, sin modificar el contrato, resolviera el mismo. Pero, nunca se llegó a un acuerdo con la compañía.

“Con el avance en estos meses, hacia fines de este año, un 30% de distritos con al menos un nodo de fibra óptica corresponderá a uno proveniente de un proyecto público. Las redes estatales continúan siendo muy relevantes para promover un mayor acceso a la banda ancha, especial-mente en zonas rurales”, comentó a su turno, el viceministro de Comunicaciones, Diego Carrillo.

Por su parte, en mayo de este año la compañía Azteca Comunicaciones había adelantado que si el contrato era terminado de forma unilateral por parte del Estado entonces recurriría a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi).