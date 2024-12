Mypes Unidas del Perú sobre posible aumento del sueldo mínimo: "Tendrán que rebajar costos o reducir personal"

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, señaló que el sector se vería obligado a tomar decisiones drásticas en caso se concrete un aumento de la remuneración mínima si el gobierno no toma medidas al respecto.

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, advirtió que si se sube el sueldo mínimo, tal como anunció el gobierno, es posible que ello signifique reducción de personal en las empresas formales.

"No sabemos cuál es la cifra que se va a subir, pero sí tenemos que ir pensando de que el próximo año, con un mínimo vital nuevo, las MYPES tendrán que reducir costos o reduciendo personal, lo cual esa meta que han anunciado en Consejo de Ministros de tener más empleo, hay que dudar. De repente empleo informal, pero el formal definitivamente no crecerá", indicó en el programa 'Economía para Todos' de RPP.

Hermoza reconoció que es importante subir la remuneración mínima vital ya que a la población, con lo que se gana al mes, no le alcanza para vivir. Sin embargo, recomendó que el gobierno concrete ese aumento acompañado de otras medidas.

"Nosotros hemos propuesto al ministro de Trabajo, por escrito, generar mecanismos para incentivar el empleo juvenil que no hemos sido capaces de crearlo. Nosotros tenemos topes de contratación de empleados y también a su vez el tema de los costos que es lo que realmente nos está preocupando", explicó.

El director de Mypes Unidas del Perú explicó que en el país hay 8 millones de MYPES, 3 millones son formales y 5 millones son informales. En ese sentido, aseveró que durante los últimos 30 años su sector es la que ha dado sostenibilidad al modelo económico actual.

2024 fue un año regular

Hermoza comentó que hay una parte de las MYPES que la pasaron bien en nuestro país debido a problemas de acceso al crédito, escasa política de promoción del sector, además de la inseguridad ciudadana.

"Las dos terceras partes de las MYPES no han tenido un buen año, no han obtenido créditos, no han contratado personal ni mejoraron sus ingresos. Más del 50 % ha tenido que castigar digamos las utilidades, reducir los costos para enfrentar el 2024 que fue ligeramente mejor que el año pasado", explicó.