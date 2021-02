Los jubilados de la ONP podrán recibir el dinero de sus pensiones en los cajeros del Banco de la Nación. | Fuente: Andina

El Banco de la Nación ya está procediendo con el pago de pensiones a más de 567,000 jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) bajo el Decreto Legislativo Nº 19990.

Cronograma

La pensión correspondiente al mes de febrero se entregará en el siguiente orden:

1. Los apellidos que empiezan con las letras A – C: Se pagó desde el viernes 05 de enero

2. Los apellidos que empiezan con las letras D – L: Se pagará hoy lunes 08 de enero

3. Los apellidos que empiezan con las letras M – Q: Se pagará el martes 09 de enero

4. Los apellidos que empiezan con las letras R – Z: Se pagará el miércoles 10 de enero

¿Cómo cobrar?

Los afiliados a la ONP deben solicitar el retiro a través de los 900 cajeros automáticos del Banco de la Nación. En los siguientes links pueden encontrar el cajero más cercano a tu hogar:

Relación de cajeros en Lima: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/cajero-lima-metropolitana.asp

Relación de cajeros en provincias: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/agencia-nivel-nacional.asp

Recuerda que no hay límites de tiempo para hacer el retiro, ya sea total o parcial. No es necesario acudir al banco el mismo día de depósito para hacer efectivo el cobro y debido al estado de emergencia no es recomendable.

Banco hará pagos en domicilio

Un grupo de pensionistas recibirá su pago a domicilio. Esta modalidad se aplicará desde el viernes 12 hasta domingo 21 de febrero.

“Es una gestión sencilla que ya no necesita la presentación de un certificado médico y que está al alcance de todos nuestros jubilados”, indicó Jesus Muñoz Castro vocero de la ONP.

Para solicitar que el pago sea realizado en tu hogar, puedes ingresar tu solicitud a la página onpvirtual.pe. También puedes ponerte en contacto con “ONP Te escucha” al número (01) 634-2222.