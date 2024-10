Petroperú: Más de 1,000 trabajadores acatarán paro de 48 horas, si Ejecutivo no define nuevo Directorio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Petroperú lleva más de un mes sin directorio y esta ineficiencia en la designación ha llevado a que los trabajadores de la empresa estatal convoquen un paro por 48 horas, previo a una huelga general indefinida. Así lo anunció Luis Camino, coordinador general Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, en Ampliación de Noticias por RPP.

"Venimos teniendo un problema grande. No tenemos directorio hace más de 45 días. No hay un rumbo definitivo porque no tenemos un directorio. Hasta hoy, los ministros han demostrado incapacidad. Creemos que es un sabotaje a la primera empresa del país. Los trabajadores se cansaron de tanta espera, de que no haya justificación para el nombramiento del directorio, habiendo tantos profesionales que puedan tomar el rumbo de la empresa", dijo al iniciar.

"Estamos advirtiendo que hay un problema en Petroperú que no se está atendiendo. Estamos llamando a una mesa trabajo, a la presidencia y al premier que nos convoque de manera urgente porque es necesario articular mediante al diálogo cuál es la solución para Petroperú", agregó.

A través de un comunicado, los trabajadores de Petroperú informaron que le darán un plazo de 72 horas al Gobierno para designar un nuevo directorio y, de no ser acatado, iniciarán un paro nacional de 48 horas previo a la huelga general indefinida. Luis Camino explica que son "más de 1,000 trabajadores" quienes se unirán al paro.

"Nosotros no estamos en contra de nada. Siempre y cuando las políticas sean claras y transparentes. No puede ser que para un PMO se haya advertido a la empresa, con nombres definidos. Cuando hablamos que venga una administración privada, es decir, que como Estado somos incapaces de tomar el rumbo de una empresa. Es como si vinieran ministros de afuera a decidir por un directorio", sostuvo.

En este marco, comentó que el Estado le debe más de S/ 16,000 millones a Petroperú por "el fondo de estabilización, el IGV de la selva, los seguros que no le pagan por los derrames de los sabotajes continuos en el Oleoducto Norperuano".

¿Cuál es el impacto de que Petroperú no tenga un directorio?

Luis Camino explica que con más de un mes sin directorio, Petroperú genera un pánico financiero a nivel internacional.

"Una baja calificación es preocupante porque una empresa sin directorio, a los bonistas o que invierten en el perú, nadie quiere trabajar con una empresa sin dirección. Es evidente que estamos rumbo a ser expuestos pasibles a una baja calificación y eso será responsabilidad de los ministerios", señaló.