Reinfo: Ejecutivo todavía no presenta Ley MAPE, pese a haberlo anunciado

Pese a los continuos anuncios del Gobierno sobre presentar la Ley de formalización y promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), hoy lunes 18 de noviembre, solo hay 5 proyectos de ley que ingresaron a la Mesa de Partes del Congreso. Ninguno es del Poder Ejecutivo y ninguno se vincula con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).





Esta revisión se da en marco de lo anunciado por Eduardo Salhuana, durante una entrevista con el programa Prueba de Fuego de RPP, en la que aseveró que este lunes 18 de noviembre, el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto de ley.

"Me comuniqué con el ministro de Energía y Minas, me visitó en el Congreso y me dio la información de que el proyecto de ley lo van a entregar el lunes de la próxima semana, que ya lo tienen listo y está aprobado en el Consejo de Ministros. Yo le avisé al presidente de la comisión de Energía y Minas indicándole que el lunes llega y convoque a sesiones extraordinarias para ser debatida", afirmó el 11 de noviembre.

¿Qué medida tomaría el Minem si el Congreso amplía el Reinfo?

Henry Luna, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, dijo para RPP que, si el Congreso aprueba una ampliación del Reinfo, el Gobierno puede observarla; sin embargo, esperan que no sea necesario.