Roque Benavides: "El discurso de campaña, junto a Castillo, fue muy antiminero, pero es evidente que la Presidenta ha cambiado para mejor"

El presidente del directorio de la empresa minera Buenaventura, Roque Benavides, se refirió al cambio para bien que ha tenido la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el reconocimiento de la importancia del sector minero para nuestra economía, cambiando su discurso antiminero que sostuvo durante la campaña presidencial junto a Pedro Castillo.

"Al analizar de dónde viene ella, que fue elegida con Castillo, y el discurso de la campaña fue muy antiminero, pero es evidente que ella ha cambiado para mejor. Hoy, los Ministros de Estado tienen muchísimo más nivel y tenemos un ministro como Rómulo Mucho en el sector que es un hombre que entiende la inversión minera y por supuesto también quieren ver resultados. Hay que ponerle punche a los proyectos mineros y sacarlos adelante", señaló Benavides.

Por otro lado, el empresario minero resaltó el grave problema que enfrentamos contra la informalidad en el Perú, presente también en el sector. Refirió que es necesario brindar alternativas para combatir la criminalidad que conlleva la minería ilegal, incentivar la formalización y no extender más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el que calificó como un "papelito mal utilizado".

"Tenemos que dar los incentivos para la formalización minera y la formalización en toda la economía. Tenemos que dar también instrumentos y mecanismos de mercado amigables, no solamente el palo y el garrote, sino también mecanismos que faciliten la formalización. Extender el Reinfo, yo creo que es un error porque ha demostrado que no ha funcionado", opinó.

En este sentido, reconoció que existen representantes de la minería informal del Congreso de la República que tienen intereses políticos y personales, que les impiden liderar estas modificaciones en favor de la formalización.

"No vamos a mencionar nombres, pero se les conoce, quiénes son esos representantes, pero eso no le quita responsabilidad al Ejecutivo, que también tiene mucha capacidad de maniobra para ir formalizando a la industria minera. No creo que se necesiten más leyes, hay que aplicar las que tenemos", acotó.