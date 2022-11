Actualmente la Caja Cusco es la única que cuenta con la autorización de la SBS para emitir tarjetas. | Fuente: Andina

Recientemente el Gobierno observó el proyecto que proponía que las cajas municipales emitieran tarjetas de crédito sin autorización previa de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) debido a que consideraba riesgosa la medida.

La iniciativa aún podría ser aprobada por insistencia en el Congreso, tal y como solicita la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac).

“Si no se aprueba esta ley, las personas no tendrán mejor oferta, además, nos restan competitividad, por eso queremos que el Congreso apruebe la iniciativa por insistencia, nosotros no dejaremos de estar regulados por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP”, dijo Jorge Solís, presidente de Fepcmac, durante una conferencia de prensa.

Solís sostiene que esta ley mejoraría la inclusión financiera pues las cajas municipales ofrecen tasas de interés por debajo del 35% a comparación de las de los bancos, que estarían por encima del 70%.

Por su parte la SBS, que pidió al Poder Ejecutivo la observación del proyecto, señala que una emisión masiva de tarjetas de crédito podría generar pérdidas a las cajas y también implicaría un riesgo tecnológico para los usuarios.

El Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas, Jorge Mogrovejo, precisa que actualmente se realiza un proceso para permitir que una caja emita tarjetas para evitar estos riesgos.

"La emisión y administración de tarjetas de crédito implica diversos riesgos, que si no son apropiadamente gestionados expondría a las empresas financieras que operan estos productos a pérdidas financieras importantes que podrían afectar su solvencia, así como la de sus ahorristas. El uso de tarjetas implica riesgos operacionales importantes, entre ellos fraude, robo, uso indebido de información, por ello se requiere una gestión de riesgos apropiada", comentó a RPP.

Mogrovejo agregó que actualmente solo la Caja Cusco tiene autorización para emitir tarjetas de crédito, mientras que 9 de las 11 cajas municipales tiene autorización para ofrecer tarjetas de débito desde agosto del 2022.

¿Sería beneficioso que las cajas puedan emitir tarjetas?

La Federación de Cajas Municipales señala que actualmente engloba a un público de 7 millones de personas, y aseguran que actualmente tienen más del doble de cobertura que el Banco de la Nación y una mayor cobertura que los grandes bancos. Pero, ¿sería beneficioso que otorguen tarjetas de crédito?

El experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, señala que en un inició podría generarse un beneficio para los consumidores.

"El hecho de que las cajas municipales puedan emitir tarjetas de crédito sí le da una mayor competencia al mercado financiero, lo cual podría traer, en un inicio, una reducción de tasas de interés y que beneficie en un menor costo financiero a los usuarios", señaló Carrillo Acosta.

Sin embargo, el especialista coincide con las observaciones de la SBS a la iniciativa pues, si la caja tiene problemas para administrar las tarjetas de crédito otorgadas, podría afectar a quienes tienen ahorrado su dinero en la entidad.

"El gran riesgo es que las cajas no sepan manejar la gestión de las tarjetas de crédito y generen pérdidas financieras y al generar esas pérdidas financieras a quien está perjudicando es al ahorrista porque finalmente lo que prestan con las tarjetas de crédito no es plata de la caja, es del ahorrista", explica.

Carrillo Acosta agrega que si lo que se busca es bajar más las tasa de interés para beneficiar a los usuarios, se requiere que se promueva la inversión privada para que ingresen más entidades financieras al mercado peruano.