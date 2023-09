¿Los trabajadores a tiempo parcial tienen vacaciones? Esto dice Sunafil

Recientemente una resolución de la Sunafil confirmó un detalle que deben tener en cuenta las empresas con trabajadores 'part time'.

Los empleados 'part time' o a tiempo parcial regularmente son los que trabajan menos de cuatro horas diarias en una empresa, por lo cual no siempre tienen las mismas condiciones laborales que los trabajadores regulares, pero ¿tienen vacaciones?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), los empleados a tiempo parcial tienen derecho a un mínimo de días de vacaciones por cada año de labores.

Recientemente una resolución de la Sunafil confirmó esto, luego que se declarara infundado el recurso de revisión interpuesto por una compañía que había sido multada por no haber acreditado el pago de vacaciones de un trabajador 'part time'.

La empresa multada indica que no existe una normativa laboral que precise el pago de vacaciones para este tipo de empleados, pero la Sunafil recordó que el Perú firmó en 1959 el Convenio N° 52 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el mencionado convenio se indica que “toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos”.

Esto significa que, en el marco de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 del Convenio 52 OIT, los trabajadores a tiempo parcial en el Perú pueden tener unas vacaciones de mínimo seis días.

Aunque resolución, basada en una referencia normativa internacional, no es un precedente obligatorio, sí podrá usarse como referencia para casos similares.

Cabe mencionar que actualmente no existe una ley que precise vacaciones para los trabajadores 'part time', por lo que la mayoría de empresas no otorgan este beneficio, pero bajo el ejemplo mencionado sí podrían ser multadas si no pagan las vacaciones a estos empleados.