En el 2020 la tasa de informalidad laboral se elevó en 84% cifra superior al 78% que promediaba en la última década. | Fuente: Andina

En el último año la informalidad laboral alcanzó al 75% de los trabajadores peruanos, de los cuales un 46% son , según un informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP).

A consecuencia de la pandemia, muchas empresas dejaron de funcionar, lo cual generó una reducción de empleos y un gran número de personas pasó de lo formal a lo informal creando sus propios negocios.

El estudio del IEDEP, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indica que el 58% de los trabajadores independientes labora en actividades agropecuaria, comercio y transporte, mientras que un 33% son trabajadores "no agropecuarios".

La mayoría de estos emprendimientos no tiene RUC. Un 53% no sacó RUC por no considerarlo necesario, y un 33% no lo hizo por considerar que su negocio es pequeño.

Se estima que el 55% trabaja sin local, ya sea como ambulante, a domicilio, o en un puesto improvisado. Mientras que un 45% sí tiene local en sus vivienda, en un taller comercial o en un mercado público.

De aquellos que tienen local, el 65% es propio, el 17% es alquilado y el 18 es prestado. La informalidad en los que no tienen local alcanza al 93%, mientras que en los que sí tienen local disminuye al 75%.

La CCL considera que para formalizar los negocios de este segmento se requiere de incentivos para los trabajadores por cuenta propia, las empresas que contratan asalariados y los empleadores de los trabajadores familiares no remunerados.