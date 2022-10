En el Perú se ha detectado casos de anemia aguda en niños migrantes. | Fuente: Andina

La inseguridad alimentaria es la padecida por familias o personas de bajos recursos, quienes no tienen la certeza de conseguir alimentos regular o de forma permanente. Con este peligro vive uno de cada dos peruanos en el país, según la ONG Acción.

Para América Arias, directora de la organización, las cifras “son abrumadoras”. “Uno de cada dos peruanos ahora mismo está en situación de inseguridad alimentaria, lo que implica que no tienen alimentos de calidad, no pueden tener suficientes alimentos o incluso no pueden comer”, detalló

Lo más preocupante es saber que el país cuenta con las herramientas para evitarlo; sin embargo, este problema persiste dejando a “una de cada dos personas que nos cruzamos por la calle en situación angustiosa”, precisó.

La inseguridad alimentaria también expone a los niños a desarrollar anemia, una enfermedad que bloquea su desarrollo y no les permite estar preparados para estudiar. Las cifras de este mal cada vez son más impactantes y golpea las regiones con más pobreza.

“Hay regiones donde hay más del 60% (de menores con anemia). Nosotros hemos llegado a comunidades donde el 100% de los niños tenían anemia. Por ejemplo, hemos estado trabajando en Puno, en Ajoyani. Cuando llegamos hace unos años tenían el 75% de anemia y la conseguimos reducir al 12%. Sabemos que se puede luchar contra ello, pero hay que tener las herramientas”, expresó la vocera.

Desnutrición aguda

Tras mucho tiempo de haber derrotado la desnutrición aguda en el Perú, la vocera advirtió sobre algunos casos detectados teniendo como afectados a los niños migrantes quienes llegan "como gatitos finitos", precisó. "Si el problema no se ataja ya, en los próximos dos años se agravará el problema del acceso a los alimentos", añadió.

¿Qué hacer?

Para la vocera no todo está perdido; sin embargo, urge trabajar en coordinación entre los gobiernos y la empresa privada, los cuales deben enfocar sus esfuerzos en las zonas de más bajos recursos y apoyar a las organizaciones que contribuyen a reducir el hambre.

“Tenemos que abrir nuestra mente y empezar a trabajar juntos. Tenemos que actuar de manera inmediata con las personas más vulnerables dándoles acceso inmediato a alimentos, ya sea entrega directa a las ollas comunes, ya sea abonos, entregando agua, entre otros”, refirió América Arias.

“Es el momento ahora de ponernos a trabajar juntos. Hay que facilitar la participación del sector privado. Los estamentos del Estado tienen que colaborar, se tienen que reglamentar cosas rápidamente, no solo hacer la propuesta”, añadió.