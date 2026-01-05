¿Cuál es el impacto de la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU. en la economía peruana?

Los internacionalistas Francisco Belaunde y Óscar Vidarte analizaron en RPP las presiones geopolíticas que plantean las acciones de EE. UU. en un escenario "surrealista" para la economía peruana.

Los especialistas en relaciones internacionales, Oscar Vidarte y Francisco Belaunde, consideraron que el Perú enfrenta un entorno difícil donde su principal socio comercial, China, es el objetivo de las restricciones de Estados Unidos según la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump.



En una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, Vidarte Arévalo señaló que el interés de EE.UU. por controlar recursos estratégicos de América Latina busca evitar que otras grandes potencias, especialmente China, se aprovechen de ellos.



"Si uno lee la estrategia de seguridad nacional que se publicó hace un par de semanas en Estados Unidos, básicamente dice que la región debe alejarse de China. Y hay una clara y fuerte presencia del interés de EE. UU. por controlar los recursos [mineros y energéticos] que hoy siente que China está aprovechando. Es más, ayer Marco Rubio (secretario de Estado norteamericano) dijo que el interés de Estados es evitar que potencias extranjeras se aprovechen del petróleo", explicó.



En este contexto, Belaunde Matossian sostuvo que, en la práctica, EE. UU. ha enviado un mensaje de que "América Latina le pertenece", estableciendo un "veto" a los negocios con China en la región. Esto convertiría a los países en "semiindependientes" que deben pedir permiso para sus vínculos económicos con la nación asiática.

En esa línea, mencionó que no se puede descartar que el gobierno de Trump imponga "topes" a las exportaciones peruanas de minerales, como el cobre, hacia China, calificando el contexto mundial actual como "casi de ciencia ficción" y "surrealista" debido al accionar de Trump.



Sobre este punto en concreto, Vidarte advierte que, ante el deseo norteamericano de debilitar los vínculos comerciales del gigante asiático con los países de América del Sur, surge la pregunta crítica de quién compraría el mineral del Perú o Chile si se restringe el acceso al mercado chino, más aún si la economía estadounidense está basada en el sector servicios.



"Van a haber presiones contra el Gobierno peruano"

El profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) expresó, además, que el puerto de Chancay estaría bajo la lupa de Washington, al recordar que asesores de Trump ya han sugerido la posibilidad de imponer aranceles a los productos que salgan de Chancay con destino a Estados Unidos, pese a que el terminal se enfoca a Asia.



"Van a haber presiones contra el Gobierno peruano, no solamente por el tema de las exportaciones, sino también por el acceso de empresas norteamericanas a futuras posibilidades de inversión, y también respecto al puerto de Chancay, no olvidemos que este es todavía un puerto pequeño, está en un proceso de crecimiento, pero en dos o tres años puede convertirse en un puerto importante, como muchos esperan en un hub en el Pacífico Sur. No creo que Trump vea eso con mucha alegría", enfatizó.



Belaunde, por su parte, manifestó que Trump presiona para que empresas occidentales inviertan en la región, pero estas, al ser privadas, priorizan lo económico y pueden evitar el Perú si lo consideran "problemático". En contraposición, las empresas chinas, al ser "estatales", actúan bajo "objetivos geopolíticos", lo que les permite tomar decisiones de inversión más rápidas y estratégicas. "Es un problema que no podrá revertir por más que quiera Donald Trump", apuntó.