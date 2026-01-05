Captura de Nicolás Maduro: Brasil, Argentina, Chile y Paraguay debatieron en la ONU por operativo de EE. UU.

Diversos países de Sudamérica mostraron sus posiciones sobre la reciente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, gracias al operativo militar y de inteligencia realizado por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

Fue durante una sesión de urgencia convocada del Consejo de las Naciones Unidas (ONU), este lunes 5 de enero, que Brasil, Chile, Paraguay y Argentina expresaron el sentir de cada gobierno respeto a la detención y posterior acusación contra el líder venezolano.

Es así como, tras un tenso debate comenzado a horas de la mañana, diversos países dieron a conocer sus puntos de vista dando sus críticas —y elogios— por la estrategia llevado a cabo por Estados Unidos en Venezuela que provocó la reacción de diversos mandatarios del mundo.

A continuación, conoce qué dijeron los representantes de cada país de América del Sur en la sesión donde se instó a la diplomacia en una escenario muy polarizado y con pensamientos divididos por las acusaciones contra Nicolás Maduro.

Argentina apoya captura de Nicolás Maduro al considerarlo "una amenaza"

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresó el apoyo del Gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y subrayó que "el régimen ilegítimo" comandado por él ha constituido una amenaza directa tanto para su país como para toda la región.

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro", expresó.

Del mismo modo, Tropepi mencionó además que Argentina "confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios de derecho internacional".

Además, señaló que espera que la detención de Maduro permita "poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país".

El ambajador argentino Francisco Tropepi afirmó el apoyo de Javier Milei a la captura de Nicolás Maduro. | Fuente: EFE

Brasil condenó el operativo militar en Venezuela: "Es un precedente peligroso"

Caso contrario, el representante de Brasil ante las Naciones Unidas, Sérgio Danese, condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En efecto, el diplomático calificó la acción militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro como "un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

En ese sentido, mencionó no creer que la solución a la crisis en el país radique en "la construcción de protectorados" sino de "soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo" de Venezuela.

Además, resaltó que la intervención armada encargada por Donald Trump "evoca capítulos de la historia" que se creían superados, cuyas acciones en "el pasado" han tenido "consecuencias profundamente negativas y duraderas", como "graves violaciones de derechos humanos", con saldos de "miles" de muertos, desaparecidos y torturas.

"Las normas que rigen la convivencia entre los estados son obligatorias y universales. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. No admiten que la explotación de recursos naturales o económicos justifique el uso de la fuerza o el cambio ilegal de un gobierno", manifestó.

Brasil condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. | Fuente: EFE

Chile pide a la ONU que "se respete el derecho internacional": "No hay solución militar"

Por su parte, Chile afirmó que "el respeto del derecho internacional no admite excepciones incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente".

"Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos, que consideren las legítimas aspiraciones", indicó la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez.

Según la diplomática, "el futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos".

Del mismo modo, recordó que Chile también "perdió democracia" y sufrió "intervención extranjera", en referencia a la ayuda que recibió de Estados Unidos el general Augusto Pinochet para derrocar al presidente socialista, Salvador Allende, en el golpe de Estado de 1973. "Chile recuperó la democracia con diálogo y apoyo internacional", agregó.

Desde Chile, se instó "al respeto del derecho internacional" tras la captura de Nicolás Maduro. | Fuente: EFE

Paraguay llamó al retorno de la democracia en Venezuela tras la "salida" de Nicolás Maduro

Paraguay llamó al retorno de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, al que acusó de liderar una estructura de narcoterrorismo que, afirmó, constituye "una amenaza" para la región latinoamericana.

"Se debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana", expresó el embajador paraguayo José Pereira ante las Naciones Unidas.

Además, apuntó que permitir que las "autoridades legítimamente electas" asuman el poder, en alusión al opositor Edmundo González, que ha denunciado en reiteradas oportunidades un presunto fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

El diplomático también se distanció de algunos de sus pares latinoamericanos y no condenó de forma tajante el bombardeo sobre Caracas o la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, pero sí reafirmó el "compromiso histórico" de Paraguay con la "resolución pacífica" de los conflictos.

"Paraguay observa los acontecimientos en Venezuela y alienta a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada. Nuestro compromiso es, y seguirá siendo, con los principios democráticos, de Estado de derecho y la paz social", agregó.

Paraguay llamó "al retorno de la democracia" en Venezuela tras la "salida" de Nicolás Maduro. | Fuente: EFE

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis