Trump anuncia que Marco Rubio, Pete Hegseth, Stephen Miller y JD Vance estarán a cargo de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que los secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente), el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, así como su vicepresidente JD Vance, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

El mandatario dio este anuncio en una entrevista vía telefónica con NBC News. En ese sentido, señaló que, pese a la conformación de este grupo de funcionarios, será él quien tome las decisiones.

"Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró Trump. Asimismo, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como lideresa del Gobierno chavista.

"Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", indicó el presidente estadounidense.



El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varias zonas militares en la capital venezolana.

Trump insistió en que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela sino con los que "trafican droga".

No habrá elecciones en el corto plazo

Por otro lado, Trump descartó que haya elecciones en Venezuela en los próximos 30 días. Esto porque considera que el país necesita "recuperar su salud".

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo el jefe de Estado.