El oro marca nuevos máximos históricos en 4.600 dólares, y la plata, en 85 dólares

El precio del oro, activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, ha alcanzado este lunes nuevos máximos históricos por encima de los 4.630 dólares la onza, al igual que la plata, que revalida su récord por encima de los 86 dólares.

A las 17.18 horas (16.18 GMT) y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del oro ha marcado su último máximo histórico, con una cotización de 4.630,21 dólares, tras una subida del 2,65 %.

De la misma manera, la plata ha tocado este lunes un nuevo récord. A las 17.34 horas, con una fuerte subida del 7,74 %, se ha situado en los 86,15 dólares.

La subida del oro y de la plata se produce mientras el mercado se mantiene pendiente de las tensiones geopolíticas y después de que haya aumentado la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Investigación federal a Powell

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Powell ha denunciado que la amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Fed se ha negado a reducir tipos tal y como quería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El analista de XTB Manuel Pinto ha señalado que, aunque «el foco está en la renovación de la sede de la Fed, el trasfondo es la presión política derivada de sus decisiones sobre tipos de interés, lo que reabre el debate sobre la independencia del banco central».

Asimismo, el experto explica que la «reacción inmediata de los mercados» a esta noticia ha sido una caída momentánea de las bolsas, el fortalecimiento de activos refugio como el oro y la plata, y debilidad del dólar.

En este sentido, los analistas de Julius Baer también coinciden en que tanto el oro como la plata han reaccionado con subidas a esta noticia.