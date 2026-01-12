Donald Trump desata tormenta al abrir investigación criminal contra Jerome Powell, jefe de la FED

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación penal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por supuestas declaraciones al Congreso sobre la multimillonaria renovación de su sede, una medida que Powell calificó de "pretexto sin precedentes" para presionar por tasas de interés más bajas y socavar la independencia del banco central, generando rechazo bipartidista y turbulencias en los mercados financieros.

La controversia estalló el domingo cuando Powell reveló en un contundente mensaje en video que el viernes pasado la Fed recibió citaciones de un gran jurado, con amenaza explícita de acusación penal, relacionadas con su testimonio de junio de 2025 sobre el proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares en el complejo de la sede en Washington.

El presidente de la Fed sostuvo que se trata de un ataque político disfrazado: "Esta amenaza no tiene que ver con mi testimonio ni con la renovación de edificios. Esos son pretextos. Es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas según lo que beneficie al público, y no según las preferencias del presidente".

La reacción fue inmediata y cruzada. Ex presidentes de la Fed como Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, junto a ex altos funcionarios de ambos partidos, condenaron la acción como típica de "mercados emergentes con instituciones débiles", con graves riesgos para la inflación y la estabilidad económica.

Senadores republicanos clave del Comité Bancario, como Thom Tillis, Kevin Cramer y Lisa Murkowski, la tildaron de "grave error" y anunciaron que bloquearán cualquier nominación de Trump a la Fed —incluido el futuro sucesor de Powell, cuyo mandato como presidente concluye en mayo— hasta que se resuelva el asunto legal.

Analistas como Krishna Guha de Evercore ISI interpretaron que la fuerte reacción de Powell y el rechazo en el Senado —incluidas voces republicanas— podrían limitar los intentos de Trump por doblegar a la institución más poderosa del sistema financiero global.

Trump, por su parte, negó conocimiento de la investigación y reiteró críticas a Powell por las tasas y la gestión de la obra.

"Intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales"

Los tres últimos presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos condenaron este lunes 12 de enero la investigación de la Administración Trump al actual titular de la Fed, lo que definieron "como un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar la independencia" de la entidad, según un comunicado firmado por Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan.

"Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. Esto no tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico", subraya el comunicado.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado que evalúa a los candidatos presidenciales de la Reserva Federal, denunció que la amenaza de acusación penal contra la Fed pone en duda la independencia y credibilidad del Departamento de Justicia.

"Si aún quedaba alguna duda sobre si los asesores de la Administración Trump están presionando activamente para acabar con la independencia de la Reserva Federal, ya no debería haber ninguna", escribió Tillis en la plataforma X, donde anunció su oposición a cualquier nominación de Trump para la Fed, incluida la elección del sucesor de Powell, "hasta que este asunto legal se resuelva por completo".

Esta idea fue respaldada públicamente por la senadora republicana Lisa Murkowski.

Powell, nominado por Trump para dirigir la Reserva Federal a finales de 2017, culminará su mandato el próximo mayo. Funcionarios cercanos a la Casa Blanca, citados por la agencia de noticias Reuters, señalaron que el mandatario podría nombrar un posible reemplazo en enero.

La cadena local 'Fox Business' publicó este lunes —citando a fuentes no identificadas del Gobierno— que Trump entrevistará el próximo jueves 15 de enero al director de inversiones de renta fija de BlackRock, Rick Rieder, como posible candidato a dirigir la Fed.

Trump negó el domingo ante 'NBC News' cualquier plan de asedio contra Powell. "No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Reserva Federal ni en la construcción de edificios", afirmó el republicano.

Temores en la bolsa

A pesar del ruido político, la respuesta de los mercados fue contenida: las tasas de los bonos del Tesoro a largo plazo subieron levemente por temores a una Fed menos independiente, el oro tocó máximos históricos, el dólar se debilitó y los índices bursátiles abrieron a la baja pero terminaron recuperándose impulsados por valores de inteligencia artificial y minoristas como Walmart.

En las primeras horas de este lunes, los índices de referencia Dow Jones y el Standard & Poor's 500 cayeron levemente, mientras el índice del dólar, que mide el valor de la moneda estadounidense frente a una serie de monedas que incluye al yen y al euro, se contrajo un 0,4%.

La independencia de los bancos centrales, principalmente en el establecimiento de los tipos de interés para controlar la inflación, se considera un principio elemental de una política económica confiable. La independencia de las autoridades financieras —dedicadas a planear políticas monetarias a largo plazo, frente los intereses más inmediatos de los gobiernos— es fundamental para asegurar precios estables con el paso de los años.

"El Congreso no diseñó la Reserva Federal para reflejar las fluctuaciones diarias del presidente, y dado que la Fed ha rechazado los esfuerzos del presidente Trump por derrocarla, está aplicando todo el peso del derecho penal estadounidense contra su presidente", destacó a Reuters Peter Conti-Brown, historiador de la Reserva Federal de la Universidad de Pensilvania.

Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto, agregó a la agencia británica que las "agresivas amenazas legales contra funcionarios individuales" podrían "aumentar las expectativas de inflación, erosionar el papel del dólar como refugio seguro y desencadenar un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo que incremente los costos de endeudamiento en toda la economía estadounidense".