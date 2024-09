Alyssa Milano comparte emotiva foto con Tony Danza por el 40 aniversario de '¿Quién manda a quién?'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alyssa Milano y Tony Danza siguen manteniendo un fuerte lazo tras su participación en ¿Quién manda a quién?, la exitosa comedia que protagonizaron entre 1984 y 1992. Con motivo del 40 aniversario del debut del programa, ambos aprovecharon la ocasión para reunirse en el unipersonal del actor que presenta en un conocido local nocturno de Manhattan.

La actriz compartió una emotiva fotografía del reencuentro en su cuenta de Instagram, acompañada de un cariñoso mensaje: "Mi papá de la televisión para siempre. La semana pasada pude verlo actuar en el Café Carlyle. Cantó, tocó el ukelele y bailó. Y, maldita sea... Soy muy afortunada de presenciar la alegría que emana de él cuando actúa. Te quiero, T".

La publicación rápidamente se volvió viral, evocando la nostalgia de los seguidores de la serie.

Tony Danza no tardó en responder con una publicación similar, donde habló del cariño que siente por su hija en la ficción: "Mi hija de la televisión para siempre. Te amo, Alyssa, y gracias por venir a mi espectáculo".

De qué trata ¿Quién manda a quién?

Desde su debut en 1984, ¿Quién manda a quién? se convirtió en un fenómeno televisivo, conquistando audiencias durante ocho temporadas. En la serie, Tony Danza interpreta a Tony Maselli, un exjugador de béisbol que acepta un trabajo como amo de llaves para ofrecerle una vida mejor a su hija pequeña, interpretada por Alyssa Milano.

Desde entonces, tanto Danza como Milano han continuado sus carreras en la televisión, el cine y el teatro. El actor, además de su trabajo en la pantalla, ha realizado espectáculos teatrales en Broadway, apareciendo en producciones como A view from the bridge y The producers. Actualmente, combina su amor por la música y la actuación en su unipersonal, donde rinde homenaje a Frank Sinatra.

Mientras tanto, Alyssa Milano regresó a los escenarios de Nueva York, donde interpreta a Roxie Hart en el musical Chicago. Según People, la actriz siempre mantiene el recuerdo de sus antiguos compañeros de reparto, incluyendo a la fallecida Katherine Helmond, quien interpretaba a Mona Robinson en la serie.

Una secuela de ¿Quién manda a quién?

Existe la posibilidad de un resurgimiento de ¿Quién manda a quién?. Alyssa Milano reveló en 2022 que ya existe un guion que fue enviado al servicio de streaming FreeVee y se espera una confirmación para comenzar la producción de una nueva serie basada en la original. Aunque aún no hay fecha confirmada.

La secuela, que se situará 30 años después del fin de la serie original, es desarrollada por la productora Sony Pictures Television, quienes poseen los derechos de la clásica comedia.

"La nueva comedia explorará las diferencias generacionales, así como las visiones del mundo y los estilos de crianza opuestos dentro de la dinámica de una familia moderna en 2022", informa Deadline.

