Los famosos que asistirán a la boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel

Este fin de semana se celebrará el matrimonio de la modelo e influencer Michelle Salas, hija de Luis Miguel, quien unirá su vida a la del empresario venezolano Danilo Díaz en uno de los eventos más atractivos del ambiente artístico.

Los planes de boda se dieron a conocer en mayo de 2023 a través de una romántica fotografía en la que Salas mostró su lujoso anillo de compromiso, acompañada de la conmovedora frase: "El comienzo del por siempre. Nosotros".

Desde entonces, las especulaciones sobre la ceremonia, el vestido de novia y, sobre todo, la lista de invitados ha dominado los titulares. La pregunta que ha mantenido en vilo a muchos es si su afamado padre, el 'Sol de México', asistirá a este evento.

¿Qué famosos asistirán a la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz?

Aunque ni Michelle Salas ni el propio Luis Miguel han realizado declaraciones sobre el tema, un cambio en la agenda del artista podría indicar su asistencia. Recientemente, se anunció que el cantante postergó el concierto que tenía programado para el 15 de octubre en Tampa (EE.UU.) algo que no había ocurrido hasta ahora, ni siquiera en medio de sus problemas de salud durante su paso por Chile.

Pero Luis Miguel no será la única celebridad que podría engalanar la boda, ya que la lista de invitados está compuesta por varios nombres destacados.

De acuerdo con el medio mexicano El Universal, Michelle, parte de la dinastía Pinal, contará con la presencia de su abuela, la renombrada actriz Sylvia Pasquel, su madre, la cantante y actriz Stephanie Salas, y su hermana Camila Valero, quien hace poco incursionó en la actuación.

Entre otros invitados se encuentran el actor mexicano Humberto Zurita, actual pareja de Stephanie Salas, y sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita. Tanto Zurita como Salas han compartido su llegada a Italia en las redes sociales, donde se llevará a cabo la ceremonia.

El desfile de celebridades no termina aquí, ya que Paloma Cuevas, la actual pareja de Luis Miguel, también formará parte de la ceremonia. Sin embargo, se desconoce si asistirán la actriz Aracely Arámbula y sus hijos, quienes son medios hermanos de Michelle.

Las ausentes

No obstante, no todas las integrantes de la familia Pinal fueron invitadas a la boda. Alejandra Guzmán, tía de la novia, ha revelado que no recibió una invitación, y todo apunta a que esto se debe a los problemas familiares que mantiene con su hermana Sylvia Pasquel.

Asimismo, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y tía de Michelle, tampoco estará presente debido a su distanciamiento de la familia y sus controvertidas declaraciones en contra de Salas, a quien acusó de, supuestamente, haberle sustraído dinero de Silvia Pinal.