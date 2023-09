"Me sentí vulnerable y solo": David Beckham revela detalles de su vida en documental de Netflix

David Beckham dará a conocer momentos nunca vistos de su vida privada en ‘Beckham’, una nueva serie documental de cuatro episodios que se estrenará en Netflix el próximo 4 de octubre y donde se revelarán los aspectos más íntimos del esposo de Victoria Beckham desde su entorno familiar, su incursión en el fútbol y las decepciones más difíciles por las que tuvo que pasar para convertirse en una estrella del balompié y posteriormente en toda una celebridad.

Por su parte, el mismo David Beckham, actual copropietario del Inter Miami que tiene a Lionel Messi como su principal figura, dijo sentirse “orgulloso” del primer tráiler de su biopic difundido el último 19 de setiembre por Netflix en YouTube, y demás plataformas digitales, diez años después de que exjugador del Manchester United y el Real Madrid decidiera dejar el fútbol.

Del mismo modo, el británico de 48 años agradeció a Fisher Stevens, actor y director ganador del Óscar con ‘The Cove’, quien se encargó de desarrollar su nuevo documental que contará con imágenes inéditas “de los últimos cuarenta años tomadas del archivo privado” de David Beckham, así como entrevistas con familiares, amigos y figuras del futbol que lo acompañaron a lo largo de su carrea deportiva.

“Muchas horas de conversaciones, muchas historias que nunca he contado y muchas personas de mi vida y carrera compartiendo sus recuerdos. No puedo esperar a que todos lo vean en streaming el 4 de octubre en Netflix”, escribió la celebridad en la descripción que compartió junto al video del tráiler sobre su nueva serie.

David Beckham cuenta las etapas más difíciles de su vida en documental de su biografía. | Fuente: Netflix

Victoria Beckham cuenta cómo se enamoró de David Beckham

El documental ‘Beckham’ también contará la historia de amor entre David Beckham con Victoria Caroline Adams, conocida como Victoria Beckham, quien integró el grupo musical Spice Girls de manera activa entre 1994 y 2000.

En la serie, la pareja cuenta cómo es que tuvo que mantener su relación en secreto debido a la relevancia de ambos en la esfera pública. En ese sentido, la modelo y empresaria dará detalles del momento en que conoció a David Beckham en 1997 dándole su número de teléfono en un billete de avión que, hasta la fecha, conserva.

Del mismo modo, Victoria, quien lleva un matrimonio de 24 años con David, admitió que solo iba a los partidos del Manchester United para ver jugar a su actual esposo. “Algunos dirán que para starkearlo, yo digo para verlo”, manifestó en una parte del documental.

Además de su vida amorosa, David Beckham también se sinceró al hablar del trastorno que padece desde hace mucho tiempo por ser una persona perfeccionista y cómo le afectó su rendimiento deportivo generándoles conflictos con compañeros de equipo y aficionados. “No me rindo fácilmente. Yo no me rindo. Me sentí muy vulnerable y solo”, expresó en el avance.