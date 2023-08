Angus Cloud estuvo celebrando con amigos en una fiesta tres días antes de su muerte [VIDEO]

Angus Cloud, actor de ‘Euphoria’ fallecido el último lunes 31 de julio, fue grabado en una fiesta junto a sus amigos en un domicilio cercano a su vivienda en Oakland, California, tres días antes de su deceso. En un video publicado por Josh Kennedy, uno de los amigos de Cloud y asistentes en el evento, se ve al joven de 25 años sonriendo y riendo mientras miraba a la cámara que lo filmaba.

En efecto, Angus Cloud asistió el último viernes 28 de julio a una fiesta por el lanzamiento del álbum del grupo de rap MacArthur en el Área de la Bahía, donde fue filmado y fotografiado luciendo unos lentes, una camisa a cuadros y una pañoleta naranja debajo de una gorra negra, según se ve en el registro audiovisual.

“Gracias a todos los que vinieron y escucharon el nuevo álbum. ¡Apreciamos Yal de verdad! ¡Estén atentos para el próximo evento!”, fue el mensaje en Instagram que acompañó la publicación de Josh, fotógrafo de la agrupación musical.

De acuerdo con el diario The Sun, los amigos de Angus Cloud afirmaron que el intérprete de ‘Fezco O’Neill’ en la serie de HBO estuvo “durante unas horas en la fiesta y no mostró ningún signo de lucha personal”. “Crecimos juntos. Ha sido duro hoy. El viernes, ese fue el último día que lo vi, vino a nuestra fiesta de lanzamiento de discos”, señaló Josh al medio.

Angus Cloud estuvo con sus amigos en una fiesta local el último viernes. | Fuente: Instagram (anguscloud)

Angus Cloud aparece en una fiesta con sus amigos tres días antes de su muerte. | Fuente: Instagram (sadfiphotoz)

“Angus Cloud estaba muy feliz”, aseguró su amigo

El fotógrafo mencionó que encontró a Angus Cloud “muy feliz de estar en casa” luego de que llegó de Irlanda, país donde se hizo el funeral de su padre. “Estaba triste por eso, pero parecía estar bien”, refirió.

En otro momento, Josh Kennedy aseguró no haber visto a Cloud bebiendo alcohol en el evento. “Yo no lo vi bebiendo, pero no sé, estaba trabajando, tomando fotografías”, añadió. Por otro lado, mencionó a The Sun que la fiesta se hizo con normalidad por lo que se mostró sorprendido con la muerte de su amigo ya que parecía estar normal y posando para las fotos 72 horas antes.

Posteriormente, Kennedy publicó en su Instagram una de las fotografías que le tomó a Angus Cloud en la fiesta donde aparece con la misma indumentaria vista en el video.

Angus Cloud fue fotografiado por su amigo Josh Kennedy en una fiesta local en Oakland, California.Fuente: Instagram (sadfiphotoz)

Angus Cloud publicó sentido mensaje a su padre

Cabe resaltar que la muerte de Angus Cloud se da la semana siguiente que el actor enterró a su padre. “La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”, precisó la familia del actor en un comunicado donde confirmó su deceso.

Hace unas semanas, el mismo actor compartió una fotografía de su papá, quien lucía un conjunto rojo alzando el dedo meñique. “Te extraño”, escribió Cloud junto a la foto. Por otro lado, el último 10 de julio, el artista publicó otra fotografía donde aparece celebrando su cumpleaños con un amigo mientras disfrutaban de una cena.