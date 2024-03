"Era demasiado para guardármelo": Anne Hathaway revela que sufrió un aborto espontáneo

En una reciente entrevista para Vanity Fair, la actriz Anne Hathaway se animó a contar detalles de los desafíos que enfrentó para poder convertirse en madre; incluso reveló que sufrió un aborto espontáneo en 2015, cuando tenía 32 años de edad.

La protagonista de El diablo viste a la moda, explicó que, debido al dolor que experimentó mientras intentaba quedar embarazada, le resultó difícil compartir momentos de felicidad en sus redes sociales, esto a raíz de una publicación que hizo en Instagram en 2019 para anunciar su segundo embarazo, donde expresó su empatía a quienes luchan contra la infertilidad.

A pesar de la dificultad, Anne Hathaway optó por mantener en privado su pérdida y solo compartirla con amigos y familiares.

"La primera vez que intenté tener un hijo no me fue muy bien. Estaba haciendo una obra de teatro y tenía que dar a luz en el escenario cada noche", recordó. "Era demasiado para guardármelo, sobre todo cuando estaba en el escenario fingiendo que todo estaba bien".

Hathaway también dijo que quedó sorprendida al descubrir lo comunes que son los abortos espontáneos. "Pensé: ¿Dónde está esta información? ¿Por qué nos sentimos tan innecesariamente aislados?", expresó. "Ahí es donde asumimos el daño. Así que decidí que iba a hablar de ello".

¿Quiénes integran la familia de Anne Hathaway?

Hace unos años, Anne Hathaway, madre de Jack, de 4 años, y Jonathan, de 8, fruto de su relación con su esposo Adam Shulman, habló sobre el impacto positivo que tuvo su pareja en su vida, pese a conocerlo en un momento complicado para ella.

"A Adam lo conocí en el peor momento de mi vida [el año en que su expareja, Raffaello Follieri, fue arrestado]. Ni bien lo vi supe que me iba a casar con él y que era el amor de mi vida, y entendí que lo que me había pasado era la excepción a la regla y que el mundo estaba lleno de buenas personas como él", sostuvo.

En cuanto a su vida familiar, Hathaway también se refirió a la importancia de proteger la privacidad de sus seres queridos y permitir que sus hijos definan sus propias vidas. "Es mi familia, no se trata solo de mí", enfatizó la actriz, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre su carrera y su vida personal.

Anne Hathaway agradecida con Christopher Nolan

Anne Hathaway se mostró muy agradecida con Christopher Nolan por haberle dado "uno de los papeles más hermosos que ha tenido" en su carrera. La ganadora del Oscar con Los Miserables recordó que el reconocido cineasta la llamó para que forme parte del elenco de Interestelar. Esto, luego de que nadie "le quería dar ningún papel" por controversias sobre “su identidad” en Internet.

La actriz, de 41 años, contó que “antes y después” de haber ganador el Oscar en la categoría el 2013 fue “objeto de burlas” en Internet, algo que, con el pasar del tiempo, hizo que le costara encontrar trabajo y poder desenvolverse en la actuación.

“Mucha gente no me dio papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en Internet”, comenzó diciendo la intérprete de populares películas como El diario de la princesa.

Seguidamente, señaló que fue Christopher Nolan quien le ofreció el papel de Amelia Brand, una doctora científica de la NASA en Interestelar, película estrenada el 2014. "Tenía un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importaba y me dio uno de los papeles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he sido parte", sostuvo a Vanity Fair.

Cabe mencionar que Nolan ya había dirigido antes a Anne Hathaway. El 2012, la actriz formó parte de Batman: El caballero de la noche asciende con el papel de Selina Kyle.