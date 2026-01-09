Britney Spears asegura que no volverá a subir a escenarios en Estados Unidos

Britney Spears aseguró que no volverá a presentarse en Estados Unidos. La cantante lo comunicó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde señaló que tomó esta decisión por "razones extremadamente sensibles", aunque sin ofrecer mayores detalles.

En el mensaje, la 'Princesa del pop' compartió una fotografía en la que aparece sentada junto a un piano blanco, el cual, según explicó, enviará a uno de sus hijos este año. También comentó que suele bailar en redes sociales como una forma de sanar aspectos personales y que ese proceso ha sido importante para ella.

Aunque descartó futuras presentaciones en territorio estadounidense, la artista dejó abierta la posibilidad de actuar en otros países.

En la misma publicación, dijo que espera presentarse muy pronto en el Reino Unido y Australia, donde imagina ofrecer un espectáculo sencillo, sentada en un taburete y acompañada por su hijo. Sin embargo, no especificó a cuál de ellos se refería, ya que es madre de dos jóvenes, Sean Preston y Jayden, fruto de su matrimonio con su exesposo Kevin Federline.

¿Cuál fue la última presentación de Britney Spears en EE.UU.?

La última presentación en vivo de Britney Spears en Estados Unidos tuvo lugar en octubre de 2018. En esa ocasión, cerró su gira Piece of Me con un concierto durante el Gran Premio de Fórmula Uno en Austin, Texas.

Posteriormente, tenía previsto regresar a Las Vegas, en 2019, con una nueva residencia titulada Domination, luego del éxito de su primera etapa en la ciudad, que concluyó, en 2017. Sin embargo, ese proyecto fue pospuesto y la cantante decidió alejarse de los escenarios de manera indefinida debido a asuntos familiares.

En ese momento, Spears explicó públicamente que no continuaría con el espectáculo programado, pese a la expectativa que había generado y señaló que tomó la decisión para ocuparse de su familia.

El mensaje completo de Britney Spears sobre no volver a actuar en Estados Unidos

"¡Este año le enviaré este piano a mi hijo! Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. Sí, y a veces es vergonzoso… pero caminé a través del fuego para salvar mi vida.

Nunca volveré a presentarme en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y AUSTRALIA muy pronto.

¡Él es una gran estrella y me siento muy honrada de estar en su presencia! ¡Buena suerte, pequeño!"